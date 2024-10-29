Глава Верховного суду: У глав МСЕК можна конфіскувати хабарі

Конфіскувати кошти можна лише у тому разі, якщо буде доведено, що кошти були отримані злочинним шляхом, наголосив Станіслав Кравченко.

Правова система України має механізми конфіскації незаконно отриманих коштів, зокрема, вилучених під час обшуків у очільників обласних медико-соціальних експертних комісій. Про це заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко, повідомляє "Укрінформ" у вівторок, 29 жовтня.

"Це має бути чітка процедура… Якщо мова йде про обшук у рамках кримінальної справи, це може бути визнано неправомірною вигодою, якщо буде доведено. Якщо лише частина цих коштів буде визнана незаконно отриманими, то має бути в рамках загальної конфіскації", - сказав він та нагадав про презумпцію невинуватості.

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Механізм конфіскації можна привести у дію лише у разі визнання, що кошти отримані злочинним шляхом. "Тобто теоретично у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як по процедурі загальної конфіскації, так і спеціальної конфіскації", - додав голова ВС.

Кравченко нагадав, що протягом останніх років значно змінилося антикорупційне законодавство і, окрім неправомірної вигоди, містить також поняття незаконного збагачення. Кошти від конфіскації зазвичай надходять на спеціальний рахунок, який надає Держказначейство, додав він.

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Корупція в МСЕК

Нагадаємо, що після низки корупційних скандалів Кабінет міністрів України затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) на виконання рішень РНБО та президента України Володимира Зеленського. У рамках цього плану передбачена ліквідація МСЕК у їхньому нинішньому вигляді вже цього року.

29 жовтня парламент проголосував за законопроєкт, який передбачає удосконалення медико-соціальної експертизи. Серед новацій – необов'язковість особистої присутності на засіданні, можливість онлайн-участі, допуск до участі лікарів, адвокатів та інших уповноважених пацієнтом осіб, а також дозвіл на фото-, аудіо- та відеофіксацію. Відтепер результати МСЕК вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.

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