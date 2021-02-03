Секретар РНБО погрожує санкціями щодо інших телеканалів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов попереджає, що РНБО реагуватиме на документи щодо телеканалів, які транслюють не проукраїнські сюжети. Відповідаючи у середу, 3 лютого, на брифінгу на запитання про телеканали, які транслюють "зовсім не проукраїнські сюжети", Данілов заявив: "Таких каналів дуже багато. Залежно від того, коли в нас будуть відповідні документи - саме документи, а не емоції, - буде відповідне реагування". Він додав, що при цьому не має значення, в якому регіоні України діє телеканал, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Данілов не пояснив, на підставі яких документів були запроваджені санкції щодо народного депутата Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK. "Єдине, що можу сказати, що частина цих документів є секретними, тому що йдеться про інформацію, яку ми отримуємо з держави, яка на сьогодні здійснює агресивні плани стосовно нашої країни", - сказав Данілов.

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Він наголосив, що все відбувається в рамках закону та на підставі Конституції, і зазначив, що "йдеться не про свободу слова - йдеться про інформаційний тероризм" щодо України.

Аваков: МВС виконуватиме рішення про санкції

Між тим очільник міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС як орган влади, який, зокрема, відповідає за внутрішню безпеку держави, чітко і в межах закону виконуватиме рішення РНБО, указ президента та захищатиме інтереси громадян України. Аваков заявив про обґрунтованість і законність санкцій та наголосив: "І хочу застерегти: не треба плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. Війна - час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, а й від пропагандистської отрути за гроші агресора", - йдеться у заяві.

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Як повідомлялось, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежуваних заходів, тобто санкцій, щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа- За життя" Тараса Козака та вісьмох компаній-засновниць телеканалів "112 Україна", ZIK та Newsone. Мовлення цих каналів було припинено. Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ще й YouTube закрити сторінки цих каналів на платформі.

Телеканали заявили, що мають намір боротись за право бути в ефірі.