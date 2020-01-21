Експредставник президента РФ Cурков: "України немає. Є українство"

Колишній представник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який раніше відповідав за український напрямок російської політики, стверджує, що "України немає". Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Актуальные комментарии", яке було опубліковане в середу, 26 лютого.

"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад розуму. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає", - вважає експредставник Путіна.

Також Сурков додав, "України поки немає. Але з часом вона все-таки буде", і назвав себе "укрооптимістом". "Однак яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, може бути, скільки буде Україн - питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь", - цитує Суркова російське видання.

Також експредставник Путіна додав, що відносини Росії та України "ніколи не були простими". "Примус силою до братніх відносин - єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", - вважає колишній російський високопосадовець.

Сурков у 2013 році "відчув", що треба братися за український напрямок

Також Владислав Сурков заявляє, що самостійно обрав для себе український напрямок роботи. "Вибрав Україну. (...) Я відчув просто, вірніше, учув - буде велика справа. Здогадався вже тоді, коли нічого ще не почало відбуватися, що буде справжня боротьба з Заходом. Серйозна. З жертвами і санкціями", - зазначив Сурков.

Нагадаємо, 18 лютого Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента РФ. До цього російські ЗМІ повідомляли, що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

Він також фігурує в матеріалах слідства у справі про катастрофу літака Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Зокрема слідчі цитують перехоплену розмову між Сурковим і тодішнім "прем'єром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександром Бородаєм. Завдяки цій розмові слідство отримало нових підозрюваних у збитті літака серед російських силовиків.

Також Сурков був членом російської делегації під час зустрічі лідерів "нормандської четвірки", яка відбулася 9 грудня в Парижі і була присвячена мирному врегулюванню на Донбасі.

Владислав Сурков був помічником Путіна з вересня 2013 року. До цього він обіймав посади заступника голови уряду РФ, заступника керівника адміністрації президента за Бориса Єльцина, Володимира Путіна та Дмитра Медведєва.

Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що "українською темою" після Суркова буде опікуватися заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак.

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