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Семен Семенченко

Тема

Семен Семенченко - український політик та військовий.

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Докладно

Ukraine | Panzersperre in Kiew

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

ГУР та СБУ демонстративно порозумілись. Утім, убивство Кірєєва - не перша кофліктна ситуація між спецслужбами. Огляд DW.
Політика27 січня 2023 р.
Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування

Семенченко заявив про безстрокове голодування

Семенченко заявив про безстрокове голодування

Суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції Семена Семенченка на рішення про його тримання під вартою.
Політика20 серпня 2021 р.
Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування

Семена Семенченка знову помістили під варту

Семена Семенченка знову помістили під варту

Суд у Києві помістив під варту Семена Семенченка, підозрюваного у причетності до незаконного воєнізованого формування.
Суспільство26 липня 2021 р.
Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Судді замінили запобіжний захід екснардепу Семенченку з тримання під вартою на домашній арешт.
Політика14 липня 2021 р.
Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування

Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою

Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою

За рішенням суду першої інстанції, Семен Семенченко перебуватиме під вартою до 24 травня включно.
Закон і право7 квітня 2021 р.
Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування

Суд заарештував екснардепа Семена Семенченка

Суд заарештував екснардепа Семена Семенченка

Раніше цього ж дня суд заарештував ще одного фігуранта справи про створення НЗФ - агента НАБУ Євгена Шевченка.
Політика26 березня 2021 р.
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