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Семен Семенченко
Тема
Семен Семенченко - український політик та військовий.
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Докладно
ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?
ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?
ГУР та СБУ демонстративно порозумілись. Утім, убивство Кірєєва - не перша кофліктна ситуація між спецслужбами. Огляд DW.
Політика
27.01.2023
27 січня 2023 р.
Семенченко заявив про безстрокове голодування
Семенченко заявив про безстрокове голодування
Суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції Семена Семенченка на рішення про його тримання під вартою.
Політика
20.08.2021
20 серпня 2021 р.
Семена Семенченка знову помістили під варту
Семена Семенченка знову помістили під варту
Суд у Києві помістив під варту Семена Семенченка, підозрюваного у причетності до незаконного воєнізованого формування.
Суспільство
26.07.2021
26 липня 2021 р.
Суд відпустив Семенченка під домашній арешт
Суд відпустив Семенченка під домашній арешт
Судді замінили запобіжний захід екснардепу Семенченку з тримання під вартою на домашній арешт.
Політика
14.07.2021
14 липня 2021 р.
Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою
Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою
За рішенням суду першої інстанції, Семен Семенченко перебуватиме під вартою до 24 травня включно.
Закон і право
07.04.2021
7 квітня 2021 р.
Суд заарештував екснардепа Семена Семенченка
Суд заарештував екснардепа Семена Семенченка
Раніше цього ж дня суд заарештував ще одного фігуранта справи про створення НЗФ - агента НАБУ Євгена Шевченка.
Політика
26.03.2021
26 березня 2021 р.
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