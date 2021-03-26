Суд заарештував ексватажка батальона "Донбас" Семена Семенченка

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату України Семену Семенченку у вигляді арешту без права внесення застави. Його підозрюють у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування. Про це у п'ятницю, 26 березня, повідомив сам Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом командир добровольчого батальйону Організації Українських Націоналістів (ОУН) Микола Коханівський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Семенченка заарештовано терміном на два місяці. "Два місяці утримання під вартою", - написав він, і у коментарях до посту написав, що буде подана апеляція.

Як відомо, раніше цього ж дня запобіжний захід у вигляді арешту, але із можливістю внесення застави розміром 5 мільйонів гривень, суд виніс щодо іншого фігуранта справи - агента Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Євгена Шевченка.

Як повідомлялося, 24 березня Служба безпеки України викрила та припинила діяльність незаконного воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої, за даними слідства, була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

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За даними слідства, організаторами діяльності групи були Семенченко та Шевченко.

СБУ обіцяє нові підозри

У Службі безпеки України заявляють, що після здійснення низки експертиз та інших слідчих дій у межах розслідування справи про створення незаконного збройного формування (НЗФ) буде висунуто нові підозри.

Пояснюючи, що саме інкримінують колишньому народному депутату України Семену Семенченку та агенту Національного антикорупційного бюро Євгену Шевченку, начальник управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш розповів: "Семенченко в 2018 році спільно із Шевченком та за сприяння інших осіб, яких ми не розголошуємо на сьогодні, організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії".

Він уточнив, що СБУ інкримінує Семенченку "не факт створення та реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом з Шевченком незаконне військове формування".