 Суд відпустив Семенченка під домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

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Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Судді замінили запобіжний захід екснардепу Семенченку з тримання під вартою на домашній арешт. Він обіцяє боротися й далі.

Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому народному депутату ВР Семену Семенченку з тримання під вартою на домашній арешт. Про це в середу, 14 липня, повідомляється на сторінці Семенченка в Facebook.

"Позитивне рішення! Суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. Але це ще не кінець. Боротьба триває", - йдеться в повідомленні. Раніше було продовжено терміни досудового розслідування у справі, і Служба безпеки України (СБУ) подавала клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

24 березня СБУ розкрила та припинила діяльність незаконного воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії. У СБУ переконані, що діяльність цієї компанії була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко та агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

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Пояснюючи, що саме інкримінують колишньому народному депутату України Семену Семенченку й агенту НАБУ Євгену Шевченку, начальник главку Олег Головаш розповів: "Семенченко в 2018 році спільно із Шевченком та за сприяння інших осіб, (...), організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії". Він уточнив, що СБУ інкримінує Семенченку "не факт створення та реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом Шевченком незаконне військове формування (НВФ)".

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