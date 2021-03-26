Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою

Київський апеляційний суд на засіданні у середу, 7 квітня, залишив у силі рішення суду першої інстанції про безальтернативний арешт колишнього народного депутата України, екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування. Відповідне рішення колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалила на засіданні у середу, 7 квітня, повідомила пресслужба суду.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться у повідомленні. Цією ухвалою передбачено тримання Семена Семенченка під вартою до 24 травня поточного року включно.

5 квітня Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному підозрюваному у цій справі - агенту Національного антикорупційного бюро Євгену Шевченку. Його також було заарештовано до 24 травня включно із альтернативою застави у 5 мільйонів гривень. Після внесення застави 30 березня Шевченка було звільнено з-під варти.

Звинувачення у створенні незаконного збройного формування

24 березня Служба безпеки України заявила, що викрила та припинила діяльність незаконного воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої, за даними слідства, була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

За даними слідства, організаторами діяльності групи були Семенченко та Шевченко. У СБУ пообіцяли, що після низки експертиз та інших слідчих дій у рамках розслідування справи про створення незаконного збройного формування (НЗФ) висунуть нові підозри.

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Пояснюючи, що саме інкримінують Семенченку та Шевченку, начальник управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш розповів: "Семенченко в 2018 році спільно із Шевченком та за сприяння інших осіб, яких ми не розголошуємо на сьогодні, організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії". Він уточнив, що СБУ інкримінує Семенченку "не факт створення та реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом з Шевченком незаконне військове формування".

29 березня СБУ повідомила про затримання ще одного підозрюваного у справі - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Віногродського.

Семен Семенченко та Євген Шевченко всі звинувачення відкидають. Свій арешт Семенченко назвав "провокацією спецслужб Російської Федерації".