 Семена Семенченка знову помістили під варту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Новини

Семена Семенченка знову помістили під варту

Суд у Києві знову помістив під варту колишнього народного депутата Семена Семенченка, підозрюваного у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування.

Семен Семенченко (архівне фото)

Семен Семенченко (архівне фото)

Колишнього народного депутата, екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування, знову поміщено під варту за рішенням суду. Про це повідомляється на його сторінці в Facebook у понеділок, 26 липня. Відповідне рішення ухвалив Солом'янський суд.

У Службі безпеки України агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що суд задовольнив клопотання слідства й заарештував Семенченка. "Суд обрав Семенченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за оновленою підозрою, висунутою на його адресу", - сказали в спецслужбі.

Раніше колишній нардеп уже провів в одиночній камері ізолятора СБУ чотири місяці, після чого 14 липня суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Семенченко мав прибувати на вимогу до слідчого, не виходити з дому без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. На його сторінці у Facebook повідомляється, що жодна з цих умов не була порушена.

Звинувачення у створенні незаконного збройного формування

24 березня СБУ заявила, що викрила та припинила діяльність незаконного воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої, за даними слідства, була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

За даними слідства, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко та агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко. У СБУ пообіцяли, що після низки експертиз та інших слідчих дій у рамках розслідування справи про створення незаконного збройного формування (НЗФ) висунуть нові підозри.

Семен Семенченко та Євген Шевченко всі звинувачення відкидають. Свій арешт Семенченко раніше назвав "провокацією спецслужб Російської Федерації".

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Батальйон Донбас: боротьба добровольців

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