ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві

Народна депутатка VIII скликання, активістка Революції гідності Тетяна Чорновол, підозрювана Державним бюро розслідувань (ДБР) в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів (ПР) у лютому 2014 року, повідомила про вручення ій Державним бюро розслідувань обвинувального акту. Про це Чорновол повідомила у вівторок, 15 грудня, у себе на сторінці у Facebook.
"Дякую Всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності", - написала вона, продемонструвавши фотокопії врученого обвинувального акту.
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Раніше у вівторок, перед допитом у ДБР, вона висловила переконання, що її справа буде передана на розгляд до Печерського районного суду Києва. "Третя стадія процесу - це завершення слідства та вручення обвинувачення (обвинувального акта). (...) Сьогодні, буквально після вручення обвинувачення мені, справа йде до суду. (...) Очевидно, до Печерського", - сказала Чорновол перед допитом у ДБР, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
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Вона висловила переконання в тому, що розслідування цієї справи свідчить про "бажання дискредитувати, переписати історію України, оголосити Майдан незаконним".
При цьому вона вкотре наголосила, що не скоювала вбивства, хоча формально обвинувачення пред'явлені саме за цією статтею. За словами Чорновол, обвинувачення сфальсифіковані і доказова база базується лише на тому, що її ідентифікували при штурмі офісу Партії регіонів. "Ця справа - це маніпуляції Кремля, (...) щоб переписати історію України (...) насамперед в інтересах Кремля перекреслити вибір України", - підсумувала вона.
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Рефат Чубаров, "Сила і честь"
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".
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Андрій Парубій, "Європейська солідарність"
Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.
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Валентин Наливайченко, "Батьківщина"
Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.
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Сергій Тарута, "Батьківщина"
Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".
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Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"
Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"
Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"
Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Олена Сотник, "Сила і честь"
Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"
Автор: Максим Сидоржевський