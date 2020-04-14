ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві

Народна депутатка VIII скликання, активістка Революції гідності Тетяна Чорновол, підозрювана Державним бюро розслідувань (ДБР) в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів (ПР) у лютому 2014 року, повідомила про вручення ій Державним бюро розслідувань обвинувального акту. Про це Чорновол повідомила у вівторок, 15 грудня, у себе на сторінці у Facebook.

"Дякую Всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності", - написала вона, продемонструвавши фотокопії врученого обвинувального акту.

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Раніше у вівторок, перед допитом у ДБР, вона висловила переконання, що її справа буде передана на розгляд до Печерського районного суду Києва. "Третя стадія процесу - це завершення слідства та вручення обвинувачення (обвинувального акта). (...) Сьогодні, буквально після вручення обвинувачення мені, справа йде до суду. (...) Очевидно, до Печерського", - сказала Чорновол перед допитом у ДБР, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Вона висловила переконання в тому, що розслідування цієї справи свідчить про "бажання дискредитувати, переписати історію України, оголосити Майдан незаконним".

При цьому вона вкотре наголосила, що не скоювала вбивства, хоча формально обвинувачення пред'явлені саме за цією статтею. За словами Чорновол, обвинувачення сфальсифіковані і доказова база базується лише на тому, що її ідентифікували при штурмі офісу Партії регіонів. "Ця справа - це маніпуляції Кремля, (...) щоб переписати історію України (...) насамперед в інтересах Кремля перекреслити вибір України", - підсумувала вона.