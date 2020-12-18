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Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол - українська політик, активістка Революції гідності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тетяна Чорновол".

Українська політик Тетяна Чорновол у минулому працювала журналісткою. Зокрема, вона стала відома завдяки своїм резонансним журналістським розслідуванням корупційних схем оточення Віктора Януковича, коли той обіймав посаду президента України. Тетяна Чорновол брала активну участь у Революції гідності. Після повалення режиму Януковича на позачергових виборах 2014 року вона обралась до Верховної Ради за списком партії "Народний фронт". В уряді України Тетяна Чорновол обіймала посади уповноваженого з питань антикорупційної політики, була радницею міністра внутрішніх справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа Чорновол - прогалини слідства чи нове трактування подій на Євромайдані?

"Справа Чорновол" - прогалини слідства чи нове трактування подій на Євромайдані? 18.12.2020

Активістку Євромайдану Тетяну Чорновол обвинувачують у навмисному вбивстві співробітника офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року. Чи стане справа поворотним моментом у розслідуванні подій на Євромайдані?
ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві

ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві 15.12.2020

Тетяна Чорновол заявляє, що справу за обвинуваченням її в умисному вбивстві під час підпалу офісу ПР у 2014 році розглядатиме Печерський райсуд Києва.

Суд відправив під домашній арешт екс-депутатку Тетяну Чорновол

Суд відправив під домашній арешт екс-депутатку Тетяну Чорновол 16.04.2020

Тетяну Чорновол зобов'язали носити електронний браслет, здати документи для виїзду за кордон і не залишати місце проживання.
В українському ДБР заявили, що не збираються затримувати Тетяну Чорновол

В українському ДБР заявили, що не збираються затримувати Тетяну Чорновол 14.04.2020

У Державному бюро розслідувань України заявили, що не мають наміру затримувати ексдепутатку Верховної Ради Тетяну Чорновол і що вона опублікувала недостовірні дані щодо інкримінованих їй злочинів.
Ексдепутатці Чорновол повідомлено про підозру в підпалі, що призвів до смерті

Ексдепутатці Чорновол повідомлено про підозру в підпалі, що призвів до смерті 10.04.2020

Колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол повідомила про обшук ДБР і відповідну ухвалу суду. Згодом у ДБР прокоментували обшук і підозру в підпалі та заподіянні смерті людини.
ДБР повідомило ексдепутатці про підозру в перешкоджанні діяльності журналіста

ДБР повідомило ексдепутатці про підозру в перешкоджанні діяльності журналіста 25.02.2020

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексдепутатці Тетяні Чорновол у перешкоджанні професійній діяльності журналіста. У разі доведення провини їй загрожує штраф, обмеження волі або арешт до шести місяців.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Антикорупціонери під тиском: навіщо е-декларування розширили на НДО

Антикорупціонери під тиском: навіщо е-декларування розширили на НДО 24.03.2017

Закон, що вимагає від працівників низки недержавних організацій (НДО) подавати електронні декларації, ставить під удар боротьбу з корупцією, зауважують критики. Однак на цьому боротьба не закінчиться.
Євромайдан номінували на премію імені Сахарова

Євромайдан номінували на премію імені Сахарова 19.09.2014

Європарламент оприлюднив перелік претендентів на отримання премії за свободу думки імені Андрія Сахарова. Серед семи номінантів - український Євромайдан.
Яценюк очолив передвиборчий список партії Народний фронт

Яценюк очолив передвиборчий список партії "Народний фронт" 14.09.2014

Передвиборчий список партії "Народний фронт" очолили прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, радниця глави МВС Тетяна Чорновол та спікер парламенту Олександр Турчинов.
Тетяна Чорновол: Я подумаю про позов проти Януковича

Тетяна Чорновол: Я подумаю про позов проти Януковича 08.01.2014

Жорстоко побита активістка Євромайдану Тетяна Чорновол розповіла в інтерв’ю Deutsche Welle, чому вважає замовником нападу на неї президента України.
Справа Чорновол: Міліція розшукує шостого підозрюваного

Справа Чорновол: Міліція розшукує шостого підозрюваного 30.12.2013

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про розшук ще однієї особи, причетної до побиття журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол. У справі допитали вже понад 50 свідків.
МВС: житель Дніпродзержинська зізнався у побитті Чорновол

МВС: житель Дніпродзержинська зізнався у побитті Чорновол 28.12.2013

МВС України у суботу, 28 грудня, повідомило про арешт мешканця Дніпродзержинська, котрий зізнався у побитті журналістки. Його та інших чотирьох підозрюваних у справі Чорновол відправили на два місяці до СІЗО.
США занепокоєні долею активістів Євромайдану

США занепокоєні долею активістів Євромайдану 27.12.2013

США стурбовані насиллям проти активістів Євромайдану. Особливе занепокоєння викликало жорстоке побиття журналістки Тетяни Чорновол.
Напад на Чорновол: МВС розглядає версію провокація

Напад на Чорновол: МВС розглядає версію "провокація" 25.12.2013

Одна з версій жорстокого побиття активістки Євромайдану Тетяни Чорновол - провокація, вважають у МВС. Відома публіцистка отримала струс мозку і численні гематоми внаслідок нападу на неї невідомих у ніч на 25 грудня.
Активістка Тетяна Чорновол: Я - маленький солдат

Активістка Тетяна Чорновол: "Я - маленький солдат" 20.09.2013

Тетяна Чорновол пише про корупцію в українській владі та перебуває в перших рядах громадських активістів Києва. В інтерв'ю DW учасниця проекту "Уся влада народу?" розповіла про мотиви своєї діяльності.
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