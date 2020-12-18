Тетяна Чорновол - українська політик, активістка Революції гідності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тетяна Чорновол".

Українська політик Тетяна Чорновол у минулому працювала журналісткою. Зокрема, вона стала відома завдяки своїм резонансним журналістським розслідуванням корупційних схем оточення Віктора Януковича, коли той обіймав посаду президента України. Тетяна Чорновол брала активну участь у Революції гідності. Після повалення режиму Януковича на позачергових виборах 2014 року вона обралась до Верховної Ради за списком партії "Народний фронт". В уряді України Тетяна Чорновол обіймала посади уповноваженого з питань антикорупційної політики, була радницею міністра внутрішніх справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.