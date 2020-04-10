В українському ДБР заявили, що не збираються затримувати Тетяну Чорновол

У Державному бюро розслідувань України (ДБР) заявили, що не мають наміру затримувати колишню депутатку Верховної Ради від партії "Народний фронт" Тетяну Чорновол після оголошення їй повідомлення про підозру в умисному вбивстві. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці ДБР у соцмережі Facebook у вівторок, 14 квітня. Зокрема, в ДБР зазначили, що затримання неможливе за відсутності дозволу слідчого судді. "Про такий дозвіл на затримання сторона обвинувачення не зверталася", - зазначають у ДБР.

Також у ДБР заявили, що слідчі не підозрюють Чорновол в організації чи участі у масових протестах, про що вона нещодавно повідомляла у соціальних мережах. "Інформація (...) є недостовірною", - сказали у відомстві.

Раніше Тетяна Чорновол написала у Facebook, що ДБР нібито інкримінує їй вчинення злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких, окрім основної - вбивства, також організація чи участь у масових протестах, що призвело до загибелі людей. Згодом ексдепутатка написала, що "має інформацію", що після допиту в ДБР її "візьмуть під варту і відвезуть в Печерський суд".

Чорновол розповіла, що 14 квітня вона прибула на допит і він відбувся. "Скористалася своїм правом не давати свідчення, щоб вони не були використані проти активістів і лідерів Майдану у випадку скасування закону про амністію", - повідомила ексдепутатка.

Нагадаємо, 10 квітня рано вранці до Тетяни Чорновол приїхали співробітники ДБР та обшукали її будинок у справі про смерть чоловіка у колишньому офісі Партії регіонів 18 лютого 2014 року.

Потім у ДБР повідомили, що підозрюють її в умисному вбивстві, "вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох" людей. Стаття 115 Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання за цей злочин у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років або довічно.

2014 року за адресою вулиця Липська,10 у Києві був розташований офіс Партії регіонів, яка перебувала тоді при владі. 18 лютого 2014 року в розпал масових протестів у центрі Києва, які супроводжувалися силовим протистоянням між демонстрантами та силовиками, в приміщення кинули коктейль Молотова, і офіс загорівся. Під час пожежі загинув чоловік, який тоді перебував у будівлі.