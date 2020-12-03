ВРП пропонує призначити "суддю Майдану" Кицюка у Печерський суд довічно

Адвокат Роман Маселко, який є членом Громадської ради доброчесності, у четвер, 3 грудня повідомив, що Вища рада правосуддя (ВРП) одноголосно вирішила призначити "найодіознішого" суддю Майдану Віктора Кицюка суддею Печерського суду довічно.

Про це Маселко повідомив на своїй сторінці у Facebook. Адвокат зауважив, що ще у 2017 році та ж сама Вища рада правосуддя відмовилася його призначити через "очевидну недоброчесність". "Через три роки ВРП вже не виявила жодних фактів, що свідчать про недоброчесність Кицюка та, що його призначення негативно вплине на авторитет правосуддя та суспільну довіру", - зазначив Маселко.

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ВРП пояснила рішення щодо Кицюка

У пресслужбі Вищої ради правосуддя підтвердили рішення внести президентові подання про призначення екссудді Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка знову суддею цього суду. "Після перегляду Верховним Судом справи Кицюка ВРП вирішила внести президентові України подання про призначення його суддею Печерського районного суду міста Києва", - повідомляє пресслужба.

У повідомленні також зазначається, що відмову у внесенні президентові подання про призначення Кицюка у 2017 році він оскаржив у Верховному суді, який задовольнив його позов.

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"Відповідно, ВРП повторно розглянула рекомендації ВККСУ (Вища кваліфікаційна комісія суддів України. - Ред.) про призначення Віктора Кицюка на посаду судді Печерського районного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що інша інформація щодо можливого неодноразового порушення суддею Кицюком правил дорожнього руху не знайшла підтвердження і суддя також надав "вичерпні пояснення із цього приводу".

Також повідомляється, що Національне агентство з питань запобігання корупції, перевіривши декларації судді, не знайшло ознак порушень порядку декларування статків та майна.

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"Отже, за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної до ВРП у 2014 році, не встановлено обставин, які могли б бути підставою для відмови у внесенні президентові України подання про призначення Кицюка В. П. на посаду судді Печерського районного суду міста Києва. З огляду на це та керуючись законом, ВРП ухвалила рішення про внесення президентові України подання про призначення Кицюка Віктора Петровича на посаду судді Печерського районного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопаді повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва виправдав суддю Кицюка, якого обвинувачували в незаконному позбавленні водійських прав учасників поїздки в Межигір'я взимку 2013 року.

Як тоді повідомив адвокат Маселко, коментуючи рішення суду, суддя Щебуняєва "не знайшла складу злочину в засудженні невинного, на підставі рапорту, в якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини і доказах невинуватості водія".

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4 березня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич. Слідство підозрювало суддів Царевич і Кицюка у тому, що вони, зловживаючи службовим становищем, умисно порушуючи вимоги закону, ухвалили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративне правопорушення стосовно активістів Автомайдану та в інших справах. На думку слідства, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності кількох осіб у січні 2014 року.