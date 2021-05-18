Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Роман Маселко - український юрист та громадський діяч.
Роман Маселко відомий не лише як юрист, але й як громадський діяч. Він є головою Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та членом Громадської ради доброчесності (ГРД) - органу, який перевіряє суддів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Маселко". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У той час, як ГПУ ліквідувала департамент спецрозслідувань, що займався справами Майдану, він продовжує відстоювати справи активістів Автомайдану у судах та бореться за люстрацію суддів. Романа Маселка за це ледве не позбавили адвокатської ліцензії. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.