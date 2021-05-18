Роман Маселко - український юрист та громадський діяч.

Роман Маселко відомий не лише як юрист, але й як громадський діяч. Він є головою Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та членом Громадської ради доброчесності (ГРД) - органу, який перевіряє суддів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Маселко". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.