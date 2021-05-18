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Роман Маселко

Роман Маселко - український юрист та громадський діяч.

Роман Маселко відомий не лише як юрист, але й як громадський діяч. Він є головою Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та членом Громадської ради доброчесності (ГРД) - органу, який перевіряє суддів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Маселко". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Виправдувальний вирок щодо судді Майдану Оксани Царевич залишили в силі

Виправдувальний вирок щодо "судді Майдану" Оксани Царевич залишили в силі 18.05.2021

Апеляційний суд залишив без змін виправдувальний вирок судді Оксані Царевич. Раніше її обвинувачували в тому, що у січні 2014-го вона неправомірно позбавляла прав учасників "Автомайдану".

ВРП пропонує призначити суддю Майдану Кицюка у Печерський суд довічно

ВРП пропонує призначити "суддю Майдану" Кицюка у Печерський суд довічно 03.12.2020

Раніше суддю Віктора Кицюка звинувачували у неправомірному позбавленні водійських прав учасників поїздки в Межигір'я взимку 2013 року.
Профіль адвоката Романа Маселка у Facebook зник

Профіль адвоката Романа Маселка у Facebook зник 01.11.2020

Роман Маселко, який також є членом Громадської ради доброчесності, відомий тим, що намагався притягнути до відповідальності "суддів Майдану".
Відповідальність суддів за неправосудні рішення: тиск чи безкарність?

Відповідальність суддів за неправосудні рішення: тиск чи безкарність? 29.06.2020

Стаття Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність суддів за ухвалення неправосудних рішень визнана неконституційною, але продовжує діяти ще пів року. DW з'ясовувала, що насправді за цим стоїть.
Як адвокат бореться із суддями Майдану (відео)

Як адвокат бореться із "суддями Майдану" (відео) 19.07.2018

У той час, як ГПУ ліквідувала департамент спецрозслідувань, що займався справами Майдану, Роман Маселко продовжує відстоювати майданівців у судах та бореться за люстрацію суддів. За це ледве не поплатився ліцензією.

#LocalHeroes: Адвокат Майдану, який повстав проти системи (19.07.2018) 19.07.2018

У той час, як ГПУ ліквідувала департамент спецрозслідувань, що займався справами Майдану, він продовжує відстоювати справи активістів Автомайдану у судах та бореться за люстрацію суддів. Романа Маселка за це ледве не позбавили адвокатської ліцензії. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Рік роботи НАБУ: чиста репутація та майже жодних результатів

Рік роботи НАБУ: чиста репутація та майже жодних результатів 23.05.2018

Українському агентству боротьби з корупцією НАБУ за останній рік було мало чим дорікнути. Утім, і результатів його діяльності громадськості особливо не видно, лійшли висновку експерти і називають головну проблему: суди.
Незручний захисник: у адвоката хочуть відібрати свідоцтво за пост у Facebook

Незручний захисник: у адвоката хочуть відібрати свідоцтво за пост у Facebook 23.05.2018

Голову Ради громадського контролю НАБУ Романа Маселка хочуть позбавити адвокатського свідоцтва за публікацію у соцмережі - вперше в українській практиці.
Адвокат Автомайдану: Майданівські судді можуть уникнути відповідальності

Адвокат Автомайдану: "Майданівські судді" можуть уникнути відповідальності 13.09.2016

Цього тижня відбудеться низка заходів, які покажуть, чи готові в Україні на владному рівні по-справжньому очищати суддівський корпус. На думку адвоката Автомайдану Романа Маселка, тенденції невтішні.
ВСУ скасував скандальні рішення ВАСУ щодо суддів Майдану

ВСУ скасував скандальні рішення ВАСУ щодо "суддів Майдану" 13.07.2016

Верховний Суд України переглянув рішення ВАСУ, якими поновлювались права "суддів Майдану".
Покарання винних за злочини проти Майдану: небезпечні прецеденти і тривожні сигнали

Покарання винних за злочини проти Майдану: небезпечні прецеденти і тривожні сигнали 14.04.2016

Виправданням судді, який виносив неправосудні рішення проти учасників Автомайдану, судова система України відпрацювала алгоритм виправдання решти суддів-порушників закону, вважають адвокати.