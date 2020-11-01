Профіль адвоката Романа Маселка у Facebook зник

В Україні у неділю, 1 листопада, повідомляють, що з соціальної мережі Facebook зник профіль адвоката Романа Маселка. Станом на вечір цього дня у соціальній мережі порфіль Маселка відсутній.

Адвокат Маселко, який є членом правління Автомайдану, останні шість років представляє інтереси людей, права яких під час Революції гідності обмежували, зокрема, співробітники МВС та судді. Він намагався притягнути до вiдповідальності "суддів Майдану" та бореться за оновлення судової влади, зокрема публікував у своєму Facebook дані про всі судові процеси, у яких брав участь, а також дані про провадження щодо суддів у Вищій кваліфікаційній комісії та у Вищій раді правосуддя.

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Маселко відомий також як громадський діяч, є членом Громадської ради доброчесності - незалежного органу, що діє з 2016 року у системі судоустрою і перевіряє суддів та кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

29 жовтня "Слідство-Інфо" показало фільм про скандальний Окружний адміністративний суд Києва "Нарадча кімната", в якому оприлюднило записи з кабінету голови цього суду Павла Вовка. На записах судді неодноразово обговорювали діяльність Маселка. У фільмі він зіграв себе себе.

Друзі Маселка повідомляють у Facebook, що адвокат мав двофакторну верифікацію у соціальній мережі, що нібито мала захистити його профіль від зламу та видалення третіми особами.

Новину доповнено. Ввечері 1 листопада профіль адвоката у соціальній мережі знову з'явився. "Хтось повідомив Facebook, що я помер", - написав Маселко і додав, що у випадковість не вірить.