Виправдувальний вирок щодо "судді Майдану" Оксани Царевич залишили в силі

Київський апеляційний суд у вівторок, 18 травня, залишив в силі виправдувальний вирок судді Оксані Царевич. Представник потерпілих Роман Маселко повідомив, що планує подавати касаційну скаргу на дане рішення суду.

Нагадаємо, у червні 2020 року Шевченківський районний суд Києва визнав невинною колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич у винесенні неправосудних рішень. Її обвинувачували в тому, що у січні 2014 року після автопробігу "Автомайдану" до резиденції колишнього президента Віктора Януковича "Межигір'я" вона позбавила водійських прав мінімум чотирьох автовласників. Цей судовий розгляд тривав чотири роки. Суддя зазначив, що у матеріалах справи немає доказів, які свідчили б про вину Царевич.

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Між тим у березні 2021 року український Верховний суд скасував рішення Вищої ради юстиції та указ президента України про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського районного суду міста Києва. Нині на сайті Печерського райсуду Києва Царевич вже є у списку суддів.

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