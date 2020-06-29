 Виправдувальний вирок щодо ″судді Майдану″ Оксани Царевич залишили в силі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Новини

Виправдувальний вирок щодо "судді Майдану" Оксани Царевич залишили в силі

Апеляційний суд залишив без змін виправдувальний вирок судді Оксані Царевич. Раніше її обвинувачували в тому, що у січні 2014-го вона неправомірно позбавляла прав учасників "Автомайдану".

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang

Київський апеляційний суд у вівторок, 18 травня, залишив в силі виправдувальний вирок судді Оксані Царевич.  Представник потерпілих Роман Маселко повідомив, що планує подавати касаційну скаргу на дане рішення суду.

Нагадаємо, у червні 2020 року Шевченківський районний суд Києва визнав невинною колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич у винесенні неправосудних рішень. Її обвинувачували в тому, що у січні 2014 року після автопробігу "Автомайдану" до резиденції колишнього президента Віктора Януковича "Межигір'я" вона позбавила водійських прав мінімум чотирьох автовласників. Цей судовий розгляд тривав чотири роки. Суддя зазначив, що у матеріалах справи немає доказів, які свідчили б про вину Царевич.

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Між тим у березні 2021 року український Верховний суд скасував рішення Вищої ради юстиції та указ президента України про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського районного суду міста Києва. Нині на сайті Печерського райсуду Києва Царевич вже є у списку суддів.

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