“Не бачу резонансу”: Зеленський прокоментував підозру Порошенку у держзраді

Президент України Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри експрезиденту України Петру Порошенку у державній зраді не вплине на ситуацію в Україні. Про це у вівторок, 21 грудня, він заявив у коментарі українським журналістам.

“Я не думаю про те, що там було виписано у підозрі. Це виписують правоохоронні органи. Не думаю, що це впливатиме на ситуацію всередині нашої держави”, - зауважив Зеленський.

Водночас, на переконання президента, на ситуацію впливають фінансові групи, до яких він зараховує й Порошенка. "Вони (фінансові групи. - Ред.) звозять людей з різних областей. Десь хтось хоче його (Порошенка. - Ред.) підтримати. У непростий час люди хочуть у такий спосіб заробити копійку. Хтось для цього приходить, хтось за своєю волею це робить”, - вважає Зеленський.

"Не бачу резонансу"

Президент України також додав, що "не бачить резонансу" в суспільстві у зв'язку з розслідуванням щодо торгівлі вугіллям із проросійськими бойовиками, в якій підозрюють Петра Порошенка, а також очільника фракції "Опозиційна платформа - За життя" в Верховній Раді Віктора Медведчука. "Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - сказав Зеленський.

Раніше захист експрезидента України Петра Порошенка заявив, що той не прийде на допит у справі про держзраду через начебто сприяння торгівлі вугіллям із проросійськими сепаратистами на Донбасі. Пізніше сам Порошенко, який зараз перебуває у Варшаві, повідомив, що повернеться в Україну у першій половині січня. Водночас експрезидент пообіцяв поговорити “про державну зраду і про сприяння і фінансування тероризму” після повернення.

Напередодні Порошенку поштою оголосили про підозру в державній зраді та сприянні терористам. Адвокат експрезидента Ігор Головань наголошує на незаконності вручення підозри, адже її вручили не особисто, а поштою. До того ж документ підписала не генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко.

У чому звинувачують Порошенка

За даними ДБР, розслідування ведеться щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із непідконтрольної уряду території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" та "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. Порошенка підозрюють у сприянні діяльності "ЛНР" та "ДНР" за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації". За даними слідства, він за державні кошти придбав в ОРДЛО вугілля в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій".

В рамках цієї ж справи у держзраді підозрюють також лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, а також бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з ОРДЛО підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

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