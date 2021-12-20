Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні терористам

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Експрезиденту України Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді через купівлю вугілля в ОРДЛО у 2014 році. Адвокат наголошує на незаконності вручення підозри.
Експрезиденту України, народному депутату від "Європейської Солідарності" Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 20 грудня. Факт підписання підозри DW підтвердив також керівник групи адвокатів Порошенка Ігор Головань.
"Підозра є, її запхали навіть без конверту у поштову скриньку. Прокуратура влаштовує чергову провокацію", - зазначив Головань у коментарі DW.
Адвокат стверджує, що підозра оголошена незаконно, адже її вручили не особисто, а поштою. До того ж підозру підписала не генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко, додав Головань.
Раніше у ДБР повідомляли про нещодавню спробу вручити повістку Порошенку про виклик на допит у цій справі, втім, той начебто проігнорував слідчих. На даний момент експрезидент України перебуває за кордоном.
За даними ДБР, розслідування ведеться щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із непідконтрольної території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" та "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. Поставки було здійснено на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень, ідеться в повідомленні ДБР.
Порошенка підозрюють у сприянні діяльності "ЛНР", "ДНР" за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації". За даними слідства, він за державні кошти придбав в ОРДЛО вугілля в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій".
У разі доведення провини у державній зраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
Нагадаємо, що по цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу у держзраді підозрюють також лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, бізнесмена, відомого у вугільній промисловості Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з ОРДЛО підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.
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