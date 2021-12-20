Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні терористам

Експрезиденту України, народному депутату від "Європейської Солідарності" Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 20 грудня. Факт підписання підозри DW підтвердив також керівник групи адвокатів Порошенка Ігор Головань.

"Підозра є, її запхали навіть без конверту у поштову скриньку. Прокуратура влаштовує чергову провокацію", - зазначив Головань у коментарі DW.

Адвокат стверджує, що підозра оголошена незаконно, адже її вручили не особисто, а поштою. До того ж підозру підписала не генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко, додав Головань.

Раніше у ДБР повідомляли про нещодавню спробу вручити повістку Порошенку про виклик на допит у цій справі, втім, той начебто проігнорував слідчих. На даний момент експрезидент України перебуває за кордоном.

У чому звинувачують Порошенка

За даними ДБР, розслідування ведеться щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із непідконтрольної території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" та "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. Поставки було здійснено на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень, ідеться в повідомленні ДБР.

Порошенка підозрюють у сприянні діяльності "ЛНР", "ДНР" за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації". За даними слідства, він за державні кошти придбав в ОРДЛО вугілля в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій".

У разі доведення провини у державній зраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що по цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу у держзраді підозрюють також лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, бізнесмена, відомого у вугільній промисловості Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з ОРДЛО підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Читайте також: Вугільна справа Медведчука: "тероризм" чи "все легально"?