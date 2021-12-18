Порошенко полетів у турне після невдалої спроби вручити йому повістку

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у п'ятницю, 17 грудня, проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. У той же день політик покинув країну. За інформацією "ЄС", Порошенко вирушив у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.

Як повідомляє ДБР, слідчі хотіли вручити Порошенку повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Однак політик "проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", зазначили правоохоронці.

На YouTube-каналі ДБР було розміщено відеоролик, на якому біля Верховною Радою двоє чоловіків підходять до авто Mercedes одночасно з Порошенком. Вони представилися слідчими ДБР, і повідомили, що у них повістка про виклик. Утім, Порошенко без розмов сів у автомобіль, який різко рушив з місця.

Звинувачення Зеленського у тиску

У пресслужбі "Європейської солідарністі" заявили, що адвокати Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо "політично мотивованої так званої "вугільної справи" та її цілковитої необґрунтованості".

Політсила звинуватила чинну владу у переслідуванні опозиції "замість об'єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи". "Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

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У "ЄС" також назвали ДБР "ручним" органом президента України Зеленського, "слідчих якого нині використовують в ролі акторів".

Заплановане турне

Після невдалої спроби вручення повістки Порошенко покинув Україну. Як повідомила пресслужба "Європейської солідарності", політик вирушив у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі, де проведе ряд зустрічей. Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі". Також 20-21 грудня в Польщі на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному флангу", зазначила пресслужба.

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Як повідомлялося, 8 жовтня правоохоронці оголосили народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку підозру в державній зраді і сприянні діяльності терористичної організації. За версією слідства, він брав участь у організації незаконних схем для постачання вугілля з непідконтрольної Україні частини Донбасу на державні підприємства України наприкінці 2014 - початку 2015 року.

Глава СБУ Іван Баканов також заявляв, що в рамках розслідування справи буде відпрацьовуватися причетність Петра Порошенка і ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.