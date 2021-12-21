Порошенко не прийде на допит у справі про держзраду - адвокат

Експрезидент України Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) 23 грудня у справі про державну зраду. Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков у понеділок, 20 грудня.

"Ні (не прийде на допит - Ред.), бо чому він мав би на нього піти? Обидві повістки - і та, яку у незручний спосіб намагалися вручити 17 грудня, у п'ятницю, і та, яку сьогодні (у понеділок, 20 грудня - Ред.) засунули йому у хвіртку, виписані у неправильний спосіб", - зазначив він у ефірі телеканалу "UA: Перший".

Порошенко повернеться в Україну в середині січня

Пізніше сам Порошенко, який наразі перебуває Варшаві, повідомив, що повернеться в Україну у першій половині січня. "Мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосиків пана Зеленського", - заявив він у відеокоментарі у Facebook у вівторок, 22 грудня.

Експрезидент додав: "Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння і фінансування тероризму".

Адвокати Порошенка вважають оголошену підозру незаконною

Захист Порошенка стверджує, що підозра оголошена незаконно, адже її вручили не особисто, а поштою. До того ж підозру підписала не генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко.

Раніше у ДБР повідомляли про нещодавню спробу вручити повістку Порошенку про виклик на допит у цій справі, втім, той начебто проігнорував слідчих.

Читайте також: Порошенко в інтерв'ю FAZ am Sonntag: "Не довіряйте Путіну"

У чому звинувачують Порошенка

За даними ДБР, розслідування ведеться щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із непідконтрольної уряду території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" та "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. Поставки було здійснено на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень, ідеться в повідомленні ДБР.

Порошенка підозрюють у сприянні діяльності "ЛНР", "ДНР" за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації". За даними слідства, він за державні кошти придбав в ОРДЛО вугілля в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій".

У разі доведення провини у державній зраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що по цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу у держзраді підозрюють також лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, бізнесмена, відомого у вугільній промисловості Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з ОРДЛО підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Читайте також: Вугільна справа Медведчука: "тероризм" чи "все легально"?