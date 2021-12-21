Юрій Луценко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Луценко".

Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора України з 12 травня 2016 року до 29 серпня 2019 року. До того Луценко двічі перебував на посаді міністра внутрішніх справ України та був народним депутатом трьох скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.