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Юрій Луценко

Юрій Луценко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Луценко".

Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора України з 12 травня 2016 року до 29 серпня 2019 року. До того Луценко двічі перебував на посаді міністра внутрішніх справ України та був народним депутатом трьох скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку 21.12.2021

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.
Розслідування діяльності Джуліані стосується експосолки Йованович та Луценка

Розслідування діяльності Джуліані стосується експосолки Йованович та Луценка 30.04.2021

Розслідування діяльності ексадвоката Трамп Рудольфа Джуліані пов'язане з експосолкою США в Україні Марі Йованович та колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.
Юрій Луценко повідомив, що лікується від раку

Юрій Луценко повідомив, що лікується від раку 30.09.2020

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що хворіє на онкологічне захворювання та переніс операцію.
Через 6 років: в Україні завершили розслідування викрадення Луценка і вбивства Вербицького

Через 6 років: в Україні завершили розслідування викрадення Луценка і вбивства Вербицького 22.08.2020

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо двох осіб, підозрюваних у вбивстві активіста Євромайдану Юрія Вербицького та викраденні колишнього депутата Ігоря Луценка.

Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну

Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну 16.12.2019

Адвокат президента США Руді Джуліані опублікував підсумки своєї поїздки в Україну, Угорщину й Австрію у справі про імпічмент Дональда Трампа. Він стверджує, що має докази невинуватості свого клієнта.
Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві

Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві 05.12.2019

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишив без коментарів інформацію поширену в ЗМІ США про візит адвоката президента США Руді Джуліані до Києва.
Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України

Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України 28.11.2019

Рудольф Джуліані пропонував міністерству юстиції України та ексгенпрокурору Луценку допомогу в поверненні владі викрадених активів, пише The New York Times. Сам юрист заявляє про відсутність ділових інтересів в Україні.
Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович

Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович 04.11.2019

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії".
Ірина Луценко з Європейської солідарності складає депутатський мандат

Ірина Луценко з "Європейської солідарності" складає депутатський мандат 04.11.2019

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко написала заяву про припинення депутатських повноважень.
Порошенко і Ко.: проти яких політиків порушили справи в Україні

Порошенко і Ко.: проти яких політиків порушили справи в Україні 24.10.2019

В Україні порушили низку кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка і його оточення. Проти кого нині ведуть розслідування правоохоронці - в огляді DW.
Колишній генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу НАБУ проти себе

Колишній генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу НАБУ проти себе 17.10.2019

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка, за його словами, через те що він не виніс догану заступнику.
НАБУ відкрило провадження проти Юрія Луценка

НАБУ відкрило провадження проти Юрія Луценка 16.10.2019

Колишнього генпрокурора підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Провадження відкрито за рішенням суду у серпні 2019 року.
ДБР відкрило провадження проти Юрія Луценка

ДБР відкрило провадження проти Юрія Луценка 01.10.2019

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора Юрія Луценка, якого підозрюють у сприянні незаконному гральному бізнесу. Луценко ці обвинувачення відкидає.
Луценко: В України немає підстав розслідувати діяльність Байденів

Луценко: В України немає підстав розслідувати діяльність Байденів 30.09.2019

Розслідуванням щодо колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена та його сина має займатися влада США, заявив колишній генпрокурор України Юрій Луценко. Він готовий свідчити у США у справі про імпічмент Трампа.
Трамп проти Байдена: український компромат

Трамп проти Байдена: український компромат 23.09.2019

Президент США Дональд Трамп визнав, що розмовляв з Володимиром Зеленським про ексвіцепрезидента Джо Байдена і роботу його сина в Україні. Чим цікава Трампу ця історія - у статті DW.
Луценко про обмін Цемаха: Видати Нідерландам для суду не мали б права

Луценко про обмін Цемаха: Видати Нідерландам для суду не мали б права 08.09.2019

Через положення Конституції України, що забороняє видачу українських громадян іншим країнам, Україна не могла б видати Володимира Цемаха Нідерландам, пояснив ексгенпрокурор Юрій Луценко.
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