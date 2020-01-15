 Юрій Луценко повідомив, що лікується від раку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Юрій Луценко повідомив, що лікується від раку

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що хворіє на онкологічне захворювання та переніс операцію.

Юрій Луценко

Юрій Луценко (фото з архіву)

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в середу, 30 вересня, повідомив, що хворіє на онкологічне захворювання і переніс операцію.

"Сьогодні, у день Віри, Надії, Любові, завершився хірургічний етап мого онкозахворювання. Дякую українським і німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія", - написав Луценко в Facebook.

Луценко також додав, що незважаючи на захворювання, планує продовжувати політичну діяльність.

Нагадаємо, що в 2016-2019 роках Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора України. До того він був народним депутатом від Блоку Петра Порошенка. Ще раніше в 2005-2006 та 2007-2010 роках обіймав посаду міністра внутрішніх справ України.

Дивитись відео 05:33

Фактчек DW: Чи справді Луценко - найуспішніший генпрокурор України? (30.01.2019)

DW.COM

НАБУ відкрило провадження проти Юрія Луценка

Колишнього генпрокурора підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Провадження відкрито за рішенням суду у серпні 2019 року.  

ДБР відкрило провадження проти Юрія Луценка

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора Юрія Луценка, якого підозрюють у сприянні незаконному гральному бізнесу. Луценко ці обвинувачення відкидає.  

Луценко: В України немає підстав розслідувати діяльність Байденів

Розслідуванням щодо колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена та його сина має займатися влада США, заявив колишній генпрокурор України Юрій Луценко. Він готовий свідчити у США у справі про імпічмент Трампа.  

Також за темою

DW-Beitrag Fälschung von Medikamenten in der Ukraine | Filmstill

Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше? 15.01.2020

Щонайменше кожна десята упаковка ліків в Україні - підроблена. Як борються з підробками та як розпізнати неякісні медичні препарати - у матеріалі DW.

Медичне страхування у Німеччині: скільки коштує і що покриває? (13.03.2019) 13.03.2019

Медичне страхування за кошт роботодавця з одночасним зменшенням податків пообіцяла українцям Юлія Тимошенко. Уляна Супрун назвала це "популістським міфом" і навела приклад Німеччини. То як саме працює медичне страхування у ФРН?

Вакцинація від грипу: усі радять, але мало хто робить щеплення? (15.10.2018) 15.10.2018

Щеплення від грипу радять робити як українське МОЗ, так і німецький Інститут Роберта Коха. Особливо людям, які мають хронічні хвороби, слабкий імунітет, старші за 60 років та вагітним жінкам. Утім в Україні минулої зими зробили щеплення менше 1% населення.

Реклама

Докладно

Вірменська армія рекрутує добровольців для війни в Нагірному Карабасі

Кому вигідна війна за Нагірний Карабах

Потенційні посередники у конфлікті навколо Нагірного Карабаху лише виграють від нової ескалації, вважає Міодраг Шоріч.  

Виробництво у часи пандемії: на заводі VW у нижньосаксонському Вольфсбурзі

Криза коронавірусу і економіка ФРН

Економіка ФРН доволі непогано витримала удар кризи коронавірусу. Як це вдалося?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  