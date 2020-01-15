Юрій Луценко повідомив, що лікується від раку

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в середу, 30 вересня, повідомив, що хворіє на онкологічне захворювання і переніс операцію.

"Сьогодні, у день Віри, Надії, Любові, завершився хірургічний етап мого онкозахворювання. Дякую українським і німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія", - написав Луценко в Facebook.

Луценко також додав, що незважаючи на захворювання, планує продовжувати політичну діяльність.

Нагадаємо, що в 2016-2019 роках Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора України. До того він був народним депутатом від Блоку Петра Порошенка. Ще раніше в 2005-2006 та 2007-2010 роках обіймав посаду міністра внутрішніх справ України.