Розслідування діяльності Джуліані стосується експосолки Йованович та Луценка

Федеральні слідчі, які ведуть справу Рудольфа Джуліані, шукають інформацію, що стосується експосолки США в Україні Марі Йованович, котру 2019 року відсторонили від посади за наказом колишнього президента Дональда Трампа. Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомив адвокат Джуліані Роберт Костелло.

За даними Костелло, на якого посилається інформагентство AP, ордер на нещодавній обшук помешкань Джуліані в Нью-Йорку містив згадку про Йованович, котра стала жертвою цькування з боку союзників Трампа, зокрема Джуліані. Також в ордері було згадано колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка, який зустрічався з Джуліані та також докладав зусиль до усунення Йованович з посади.

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За припущенням AP, ці згадки свідчать про те, що американська влада намагається визначити, за чиєю вказівкою Джуліані намагався усунути посолку - Трампа чи українців. Це важлива відмінність, оскільки за американськими законами той, хто здійснює лобістську діяльність від імені іноземної країни, має зареєструвати її в міністерстві юстиції. Джуліані заперечує, що порушував закон.

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Нагадаємо, що відставка Йованович у травні 2019 року передувала телефонній розмові між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, під час якої американський президент переконував українського колегу розслідувати діяльність Джо Байдена та його сина Хантера. Під час процедури імпічменту Трампа Йованович свідчила про кампанію цькування, яку розгорнув проти неї Джуліані. Вона також розказала, що Джуліані контактував з Луценком, і вони планували разом дії проти неї.