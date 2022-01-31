Марі Йованович - американська дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марі Йовановіч".

Американська дипломатка Марі Йованович була послом США в Україні з 2016 до 2019 року. Дональд Трамп, який на той час обіймав посаду президента США, достроково відкликав Марі Йованович з Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.