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Марі Йованович - американська дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марі Йовановіч".
Американська дипломатка Марі Йованович була послом США в Україні з 2016 до 2019 року. Дональд Трамп, який на той час обіймав посаду президента США, достроково відкликав Марі Йованович з Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон".