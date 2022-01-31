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Марі Йованович

Марі Йованович - американська дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марі Йовановіч".

Американська дипломатка Марі Йованович була послом США в Україні з 2016 до 2019 року. Дональд Трамп, який на той час обіймав посаду президента США, достроково відкликав Марі Йованович з Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У США розробили санкції проти російської еліти

У США розробили санкції проти російської еліти 31.01.2022

Вашингтон підготував санкції щодо оточення Володимира Путіна та членів їх родин, повідомила речниця Білого Дому Джен Псакі.

Розслідування діяльності Джуліані стосується експосолки Йованович та Луценка

Розслідування діяльності Джуліані стосується експосолки Йованович та Луценка 30.04.2021

Розслідування діяльності ексадвоката Трамп Рудольфа Джуліані пов'язане з експосолкою США в Україні Марі Йованович та колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.
Трамп вніс кандидатуру нового посла США в Україні на розгляд Сенату

Трамп вніс кандидатуру нового посла США в Україні на розгляд Сенату 15.05.2020

Новим послом США в Україні може стати відставний генерал Кіт Дейтон. Ця посада є вакантною з травня 2019 року.
Дональд Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні

Дональд Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні 02.05.2020

Президент США Дональд Трамп запропонував Сенату кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона, старшого радника Білого дому з безпекових питань в Україні.
Позбудьтеся її! - в США оприлюднено відеозапис розмови Трампа про Йованович

"Позбудьтеся її!" - в США оприлюднено відеозапис розмови Трампа про Йованович 26.01.2020

Низка американських ЗМІ оприлюднила записи розмов президента Дональда Трампа. На одному з них він вимагає негайного звільнення експосолки США в Україні Марі Йованович.
Помпео поскандалив з журналісткою через запитання про Україну

Помпео поскандалив з журналісткою через запитання про Україну 25.01.2020

Держсекретар США Майк Помпео розлютився на радіоведучу під час інтерв'ю. Його роздратували запитання про Україну та експосолку США в Києві Марі Йованович.
Україна і США спільно розслідуватимуть стеження за Йованович - Аваков

Україна і США спільно розслідуватимуть стеження за Йованович - Аваков 17.01.2020

МВС України та Служба дипбезпеки посольства США спільно розслідуватимуть можливе стеження за експосолкою Марі Йованович, заявив Арсен Аваков.
Національна поліція розслідує можливе стеження за Йованович в Україні

Національна поліція розслідує можливе стеження за Йованович в Україні 16.01.2020

Поліція України розпочала кримінальне провадження через дані, опубліковані Палатою представників Конгресу США. У них зазначається про ймовірне незаконне стеження в Україні за експосолкою США в Україні Марі Йованович.
Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну

Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну 16.12.2019

Адвокат президента США Руді Джуліані опублікував підсумки своєї поїздки в Україну, Угорщину й Австрію у справі про імпічмент Дональда Трампа. Він стверджує, що має докази невинуватості свого клієнта.
Держдеп опублікував документи, які свідчать про контакти Джуліані з Помпео

Держдеп опублікував документи, які свідчать про контакти Джуліані з Помпео 23.11.2019

Руді Джуліані контактував з Майком Помпео за кілька місяців до відкликання Марі Йованович з Києва. Про це свідчать опубліковані Державним департаментом США документи.

Імпічмент Трампа: У США опублікували свідчення двох дипломатів

Імпічмент Трампа: У США опублікували свідчення двох дипломатів 19.11.2019

На сайті комітету з розвідки Конгресу США опубліковані свідчення двох американських дипломатів - співробітника посольства США у Києві Девіда Холмса та представника Держдепартаменту США Девіда Хейла.
Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США

Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США 15.11.2019

Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію.
Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа

Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа 14.11.2019

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер.
Дипломат: Трамп хотів почути від Зеленського слова розслідування, Байден, Клінтон

Дипломат: Трамп хотів почути від Зеленського слова "розслідування, Байден, Клінтон" 08.11.2019

Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон".
Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі США почнуться наступного тижня

Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі США почнуться наступного тижня 06.11.2019

Публічні слухання щодо імпічменту Дональда Трампа розпочнуться у Конгресі США вже наступного тижня, заявив глава комітету з розвідки Адам Шифф.
Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович

Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович 04.11.2019

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії".
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