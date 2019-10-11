Дональд Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні

В разі затвердження Сенатом послом США в Україні стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон. Його кандидатуру на затвердження сенаторів вніс американський президент Дональд Трамп, повідомила у п'ятницю, 1 травня, пресслужба Білого дому.

У повідомленні зазначається, що Трамп анонсував свій намір номінувати низку осіб на ключові посади у своїй адміністрації, зокрема "Кіта В. Дейтона, з Вашингтона, - надзвичайним та повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні".

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Колишній військовий аташе в посольстві у РФ

Згідно з інформацією Білого дому, з 2010 року Дейтон очолює Європейський центр безпекових досліджень імені Джорджа Маршалла у німецькому місті Гарміш-Партенкірхені. Також з 2018 року він є старшим радником США з питань безпеки в Україні - його призначив на той час голова Пентагону Джеймс Меттіс, повідомляється на сайті центру імені Джорджа Маршалла.

Цьому передували чотири десятки років кар'єри в армії Сполучених Штатів. Він встиг попрацювати військовим аташе американського посольства у Росії та був координатором процесу ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Дейтон отримав освіту у Коледжі Вільяма і Мері, Кембріджському університеті та Університеті Південної Каліфорнії. Він володіє німецькою та російською мовами.

Затвердження Сенату США попереду

Після номінації Трампа Дейтона має затвердити Сенат США. Поки ж посада американського посла в Україні залишається вакантною. Майже рік тому, у травні 2019 року, Трамп звільнив з цієї посади Марі Йованович, яка пізніше свідчила у справі про імпічмент президента США.

Разом із Дейтоном глава Білого дому висунув кандидатів на посади у таких країнах, як Джибуті, Бурунді, Есватіні та Перу.