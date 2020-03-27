 США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

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Новини

США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу через коронавірус

США, які лідирують у світі за кількістю заражених коронавірусом, надають Україні понад 1,2 мільйона доларів для протидії поширенню хвороби COVID-19.

Symbolbild Fahne USA Ukraine (Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn)

Для протидії коронавірусу США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу на суму понад 1,2 мільйона доларів*. Про це повідомляє посольство України в США у суботу, 28 березня.

"Надання допомоги буде направлено на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування про ризики поширення COVID19", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства України у Facebook. США почнуть виділяти гроші окремим іноземним країнам з 3 квітня.

Напередодні США випередили Китай у кількості людей, заражених коронавірусом. За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 28 березня у США нараховується понад 104 тисячі інфікованих з приростом 130 випадків за минулу добу, понад 1700 померли. У США через коронавірус оголошений надзвичайний стан.

Між тим українське дипломатичне представництво у США створило групу "Захист українців у США", в якій координуватиметься допомога українцям, які не можуть повернутись до України через обмеження авіасполучення.  

*Спершу повідомлялось про виділення 12 мільйонів доларів, пізніше цифру виправили і вказали 1,2 мільйона доларів. 

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