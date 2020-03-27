США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу через коронавірус

Для протидії коронавірусу США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу на суму понад 1,2 мільйона доларів*. Про це повідомляє посольство України в США у суботу, 28 березня.

"Надання допомоги буде направлено на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування про ризики поширення COVID19", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства України у Facebook. США почнуть виділяти гроші окремим іноземним країнам з 3 квітня.

Напередодні США випередили Китай у кількості людей, заражених коронавірусом. За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 28 березня у США нараховується понад 104 тисячі інфікованих з приростом 130 випадків за минулу добу, понад 1700 померли. У США через коронавірус оголошений надзвичайний стан.

Між тим українське дипломатичне представництво у США створило групу "Захист українців у США", в якій координуватиметься допомога українцям, які не можуть повернутись до України через обмеження авіасполучення.

*Спершу повідомлялось про виділення 12 мільйонів доларів, пізніше цифру виправили і вказали 1,2 мільйона доларів.