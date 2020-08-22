Через 6 років: в Україні завершили розслідування викрадення Луценка і вбивства Вербицького

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо двох осіб, підозрюваних у вбивстві активіста Євромайдану Юрія Вербицького та викраденні колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Ігоря Луценка, що були скоєні в січні 2014 року. Про це ДБР повідомило у суботу, 22 серпня.

Цим особам інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, створення злочинної організації, незаконне перешкоджання проведенню демонстрацій. Одному з підозрюваних також інкримінують умисне вбивство викраденої людини за попередньою змовою групою осіб, катування, підробку документів та службове підроблення.

У зв'язку з використанням підробленого паспорта і підроблених офіційних документів підозрюваний більш як 5 років переховувався від органу досудового розслідування. Зараз підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.

Викрадення на вбивство під час Євромайдану

Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Потім у тому самому районі було знайдено тіло Вербицького.

У березні цього року суд заарештував на 60 днів Мисливого Сергія, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка. Раніше повідомлялось, що Віктор Тиндюк, водій автомобіля, на якому викрадали Вербицького та Луценка, втік з-під домашнього арешту.