Підозрюваного у справі викрадення активістів Євромайдану взяли під варту

Суд помістив під варту затриманого раніше підозрюваного у справі про викрадення активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

"Суд заарештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене", - написав Ігор Луценко у четвер, 12 березня, в соцмережі Facebook. Адвокат Євгенія Закревська уточнила, що арешт триватиме до 8 травня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Мисливого затримали 10 березня. "Зазначена особа з квітня 2014 року перебувала в міжнародному розшуку. За результатами системної роботи було встановлено його місцезнаходження та з’ясовано, що він, імовірно, з метою ухилення від кримінальної відповідальності отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім’я. Завдяки сприянню експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в короткі строки вдалося ідентифікувати його особу", - повідомив Офіс генерального прокурора. Луценко на своїй сторінці уточнив, що затриманий не був звичайним виконавцем. "Його роль - більша, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення", - написав він.

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Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто й катувала протягом кількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися населеного пункту й повідомити про своє місцезнаходження. Пізніше в тому самому районі було знайдено тіло Вербицького.