Кравчук: Передачу утримуваних громадян України Медведчуку зупинено

Процес передачі частини утримуваних громадян України голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народному депутатові Віктору Медведчуку вже зупинено, оскільки літак, який мав привезти цих осіб, не вилетів. Про це в четвер, 21 січня, повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук ефірі програми "Дійові особи" на "5 каналі".

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"Це питання вже зупинилося, і дуже просто: той літак, який мав привезти людей, не вилетів", - пояснив Кравчук. За його словами, це сталося "не тому, що немає палива чи ще чогось". "Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях - це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова-на-Дону до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може", - сказав Кравчук, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кравчук наголосив, що питання пересування, повернення громадян - це питання не Медведчука, це - питання України. "Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримує Росія, це означає лише одне: зробити навколо конкретної людини піар для того, щоб підняти її авторитет", - пояснив перший президент України.

Раніше цього дня омбудсменці України Людмилі Денісовій підтвердили два маршрути, якими може відбутися процес односторонньої передачі на підконтрольну уряду України територію українців, незаконно утримуваних на території ОРДЛО. Водночас омбудсменка наголосила, що кількість громадян України, яких планують передати, постійно змінюється.

20 січня Денісова повідомила, що з ОРДЛО на підконтрольну уряду України територію найближчим часом буде передано дев'ять осіб, яких незаконно тримають у місцях несвободи. Водночас Денісова зазначила, що не може назвати їхніх прізвищ, але наголосила, що всі вони - громадяни України.