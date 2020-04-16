 У Києві критикують намір передати українських в′язнів з ОРДЛО Медведчуку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2021

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У Києві критикують намір передати українських в'язнів з ОРДЛО Медведчуку

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що передача утримуваних в ОРДЛО українських громадян Віктору Медведчуку є порушенням міжнародних домовленостей.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Передача частини утримуваних громадян України голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку без участі уповноважених держорганів є порушенням міжнародних домовленостей, заявив у суботу, 16 січня, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

"Я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту", - заявив Кравчук, йдеться у повідомленні на сторінці української делегації в ТКГ у соцмережі Facebook.

Кравчук зауважив, що не може не вітати повернення українських громадян на територію, підконтрольну уряду України. Водночас він наголосив, що приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. "Мені важко згадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі", - заявив Кравчук.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова своєю чергою також привітала рішення передати на підконтрольну українському уряду деяких незаконно утримуваних громадян, однак висловила нерозуміння щодо необхідності посередника. Вона заявила про свою готовність сприяти поверненню українських громадян без будь-якого посередництва. 

Раніше цього дня представники сепаратистських "ЛНР" і "ДНР" Владислав Дейнего і Наталія Никанорова в спільній заяві повідомили, що частину громадян, яких утримують на території ОРДЛО, в односторонньому порядку передадуть українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука". Конкретну кількість осіб та дату передачі не уточнили. Зазначили лише, що йдеться про жінок, людей похилого віку та осіб із важкими захворюваннями. 

Голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук раніше також брав участь у домовленостях щодо обміну утримуваними особами між Києвом та РФ, а також з сепаратистськими "ДНР" і "ЛНР". Сам він заявляв, що колишній український президент Петро Порошенко не призначав його на роль переговірника з РФ, тому вивести його з "переговорного процесу" апріорі неможливо. Медведчук є наближеною до російського президента Володимира Путіна людиною - Путін є хрещеним батьком дочки Медведчука. Медведчук неодноразово зустрічався з Путіним.

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