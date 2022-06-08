Євген Балицький - колишній народний депутат України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євген Балицький".

Євген Балицький є колишнім народним депутатом України, свого часу був членом Партії регіонів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Євген Балицький вступив у співпрацю з російськими окупантами в Мелітополі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.