 Суд заборонив діяльність партії Мураєва ″Наші″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2022

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Новини

Суд заборонив діяльність партії Мураєва "Наші"

Рішенням суду заборонено діяльність політсили "Наші", а кошти та інші активи партії передано у власність держави. Ухвалу може бути оскаржено у Верховному Суді.

Євгеній Мураєв

Євгеній Мураєв (архівне фото) є головою забороненої судом проросійської партії "Наші"

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив у вівторок, 14 червня, позов міністерства юстиції України та заборонив діяльність партії "Наші", повідомляється на сторінці суду у Facebook.

"Колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/9/22 про заборону Політичної партії "Наші". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Наші"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Повний текст рішення у справі щодо заборони політичної партії буде розміщено на офіційних сайтах міністерства юстиції України та Верховної Ради України, додали в суді.

Рішення можна оскаржити в Верховному Суді

Водночас це рішення апеляційного адміністративного суду може бути оскаржено у Верховному Суді.

Напередодні рішенням суду було заборонено діяльність інших двох проросійських партій - "Соціалісти" та політпартію "Справедливості та розвитку".

Про заборону судом діяльності партії "Наші" повідомило також і міністерство юстиції на своїй Facebook-сторінці. "Відповідний позов мін'юсту було задоволено Восьмим апеляційним адміністративним судом. (...), все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави", - зазначається у повідомленні мін'юсту.

Лідером партії "Наші" є колишній народний депутат України Євгеній Мураєв. Раніше ЗМІ повідомляли, що політик може перебувати у РФ.

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