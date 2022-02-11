РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ" Мураєва

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти телеканалу "НАШ", власником якого є колишній народний депутат Євгеній Мураєв. Про це у п’ятницю, 11 лютого, за підсумками засідання Радбезу у Харкові повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Введено обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365" і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташована на Кіпрі, у місті Лімасол", - сказав Данілов.

Санкції введені на підставі подання Служби безпеки України, зазначив секретар РНБО.

Крім того, запроваджено санкції проти російського товариства з обмеженою відповідальністю "Вітрина ТВ", що ретранслює телеканали, які перебувають під санкціями, додав Данілов.

"Товариство з обмеженою відповідальність "Вітрина ТВ", яке зареєстроване в Москві… Це компанія, яка постачає послуги для просування компаній, які знаходяться під санкціями на території нашої країни, - вона надає послуги з ретрансляції російських телеканалів, які заблоковані на території нашої країни", - заявив секретар РНБО.

Санкції проти вищеперелічених компаній і каналів запроваджено на п'ять років. На питання журналістів, чи забороняють санкції проти каналів їхню трансляцію, Данілов відповів: "Всі 14 видів санкції, які є в нашому законодавстві, проти цих компаній введено в дію".

У свою чергу Мураєв, перебуваючи у Харкові, повідомив, що через закриття на каналі переходять у "безстроковий протест", а трансляцію поки що будуть вести в інтернеті.

Читайте також: Нардеп від "Слуги народу" став власником телевізійного "4 каналу"

Петиція до Зеленського

6 січня активіст Сергій Стерненко зареєстрував електронну петицію до президента України Володимира Зеленського щодо застосування санкцій до телеканалу "НАШ". Свої вимоги він пояснив тим, що на цьому телеканалі "транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора".

Читайте також: "112 Україна" і NewsOne: кому дякувати за переділ медіаринку України

Також у петиції стверджувалося, що власник телеканалу "НАШ" Євген Мураєв, народний депутат восьмого скликання та лідер партії "Наші", неодноразово в ефірі заперечував факт російської агресії, називаючи збройний конфлікт, що був розв'язаний Росією проти України у 2014 році "громадянською війною". Згодом ця петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Однак президент на неї поки не відповів.

Кандидат Кремля для зміни влади у Києві?

22 січня міністерство закордонних справ Великобританії повідомило про плани Кремля встановити у Києві владу проросійського керівництва. Як потенційний кандидат, за даними Великобританії, розглядається Євген Мураєв.

Водночас у МЗС РФ назвали оприлюднені в Лондоні дані "дезінформацією та провокаційною діяльністю", звинувативши в ескалації напруженості навколо України "країни НАТО на чолі з англо-саксами".