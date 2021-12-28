Нардеп від "Слуги народу" став власником телевізійного "4 каналу"

Депутат Верховної Ради України з фракції провладної партії "Слуга народу" Олексій Ковальов купив у політика та медіаменеджера Дмитра Добродомова телевізійний "4 канал". Про це обидві сторони повідомили у вівторок, 28 грудня.

"Наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди плюс нові додаткові можливості забезпечать "4 каналу" можливість дуже швидко стати одним із лідерів серед інформаційних каналів", - написав Ковальов на своїй сторінці у Facebook.

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За словами депутата, під час знайомства з колективом, він підписав редакційну угоду, згідно з якою "проукраїнський вектор та незалежна редакційна політика каналу будуть збережені". "4 канал", на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп. Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди Україні та українському народу", - написав Ковальов.

Лідер політичної партії "Громадський рух "Народний контроль" Добродомов став співвласником та директором "4 каналу" в лютому 2021 року. Решта 50 відсотків компанії належали члену політичної ради партії "Громадський рух "Народний контроль" Андрієві Мисику. "Наступний етап розвитку та амбітні плани поборотися за лідерство потребують значних вкладень, котрі готовий взяти на себе новий власник "4 каналу", - зазначив у Facebook Добродомов.

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Водночас сторони не повідомили про вартість угоди з купівлі телеканалу. За даними аналітичної системи перевірки компаній YouControl, Ковальов володіє 100 відсотками компанії "ТРК Інтеррадіо", якій належить ліцензія "4 каналу". Депутат вніс до статутного фонду майже 4,4 мільйона гривень. Водночас кінцевими бенефіціарними власниками "ТРК Інтеррадіо" вказані Іван і Наталія Ковальови, ймовірно, батьки нардепа.

Як повідомлялося, у вересні нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич став мажоритарним власником телеканалу "Перший незалежний". Його створили після закриття підсанкційних каналів "112 Україна", Newsone і ZIK, пов'язаних з одним із лідерів партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

У листопаді п'ятий президент України Петро Порошенко продав акції "Прямого" і "5 каналу" . Новим власником ЗМІ став холдинг "Вільні медіа", створений медійниками, журналістами, опозиційними депутатами й громадськими діячами. У спільній заяві "Прямого" і "5 каналу" зазначено, що рішення про зміну структури власності телеканалів ухвалили через закон про олігархів, який "спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ".

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Закон про деолігархізацію Верховна Рада ухвалила з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Документ, зокрема, визначає, що вплив на ЗМІ є однією з ознак олігарха й може бути підставою для санкцій. Він набуде чинності в травні 2022 року.

Наприкінці листопада "Слуга народу" голосила бойкот каналам Ріната Ахметова, а Зеленський заявив про медіаатаку на нього з боку телеканалів цього бізнесмена.