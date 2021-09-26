 Нардеп Шуфрич став мажоритарним власником телеканалу-наслідувача підсанкційних ТБ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Нардеп Шуфрич став мажоритарним власником телеканалу-наслідувача підсанкційних ТБ

Телеканал "Перший незалежний", 60 відсотків якого тепер належать народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу, був створений ексспівробітниками підсанкційних 112, ZIk та NewsOne.

Народний депутат України Нестор Шуфрич

Народний депутат України Нестор Шуфрич

Народний депутат фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") Нестор Шуфрич став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший незалежний", створеного колишніми співробітниками підсанкційних телеканалів. Про це повідомляється на сайті 112ua.tv

Повідомляється, що Шуфрич "відгукнувся на прохання журналістів" і став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший незалежний", а також уклав з творчим колективом угоду про невтручання у редакційну політику і журналістську діяльність. Шуфрич назвав своє рішення стати мажоритарним співвласником телеканалу "захистом незалежних ЗМІ".

Як повідомляє у неділю, 26 вересня, агенція "Інтерфакс-Україна", голова парламентського Комітету з питань свободи слова Шуфрич став власником частки у 60 відсотків в уставному капіталі телеканалу, частка творчого колективу становить 40 відсотків.

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Нагадаємо, 2 лютого цього року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким через накладення санкцій була заблокована діяльність телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK. Їх пов'язували з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

У ЄС та ООН неоднозначно сприйняли рішення української влади про накладення санкцій на телемовників.

Відтак ТОВ "Медіахолдинг "Новини", до якого входили телеканали, що потрапили під санкції, придбав телеканал "NTA Пряма мова Львова" - "Перший незалежний".

Наприкінці лютого мовлення "Першого незалежного" розпочалось у супутниковому та онлайн-ефірі, яке згодом також було заблоковане. 16 вересня Нацрада з телерадіо призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Перший Незалежний" після того, як СБУ звернула увагу на структуру його власності. "Фактично інформація про повне 100-відсоткове володіння компанією залишається невідомою", - наголошують у Раді.

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