Нардеп Шуфрич став мажоритарним власником телеканалу-наслідувача підсанкційних ТБ

Народний депутат фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") Нестор Шуфрич став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший незалежний", створеного колишніми співробітниками підсанкційних телеканалів. Про це повідомляється на сайті 112ua.tv.

Повідомляється, що Шуфрич "відгукнувся на прохання журналістів" і став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший незалежний", а також уклав з творчим колективом угоду про невтручання у редакційну політику і журналістську діяльність. Шуфрич назвав своє рішення стати мажоритарним співвласником телеканалу "захистом незалежних ЗМІ".

Як повідомляє у неділю, 26 вересня, агенція "Інтерфакс-Україна", голова парламентського Комітету з питань свободи слова Шуфрич став власником частки у 60 відсотків в уставному капіталі телеканалу, частка творчого колективу становить 40 відсотків.

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Нагадаємо, 2 лютого цього року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким через накладення санкцій була заблокована діяльність телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK. Їх пов'язували з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

У ЄС та ООН неоднозначно сприйняли рішення української влади про накладення санкцій на телемовників.

Відтак ТОВ "Медіахолдинг "Новини", до якого входили телеканали, що потрапили під санкції, придбав телеканал "NTA Пряма мова Львова" - "Перший незалежний".

Наприкінці лютого мовлення "Першого незалежного" розпочалось у супутниковому та онлайн-ефірі, яке згодом також було заблоковане. 16 вересня Нацрада з телерадіо призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Перший Незалежний" після того, як СБУ звернула увагу на структуру його власності. "Фактично інформація про повне 100-відсоткове володіння компанією залишається невідомою", - наголошують у Раді.