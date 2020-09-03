В ООН занепокоєні закриттям в Україні проросійських телеканалів

Управління Верховного комісара ООН з прав людини занепокоєно закриттям в Україні телеканалів 112 Украина, NewsOne и ZiK, що пов'язані з Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком. Про це йдеться в останньому звітіМоніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що охоплює період з 1 лютого по 30 квітня. "Це рішення суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки не містить обґрунтування необхідності і пропорційності і не було прийнято незалежним органом", - йдеться у оприлюдненому у вівторок, 1 червня, звіті.

У документі також зазначено, що законопроєкти спрямовані на встановлення покарання за "колабораціонізм" з ворожою державою, також викликають стурбованість, оскільки не відповідають міжнародним стандартам на вільне вираження думки, мирних зібрань і об'єднання.

Пандемія посилила нерівність

В ООН також вказали на те, що пандемія коронавірусу в Україні продовжує посилювати наявну нерівність, в тому числі серед працівників охорони здоров'я, негативно впливаючи на право населення на здоров'я. Також під час пандемії зросла кількість повідомлень про випадки домашнього насильства, жертвами якого непропорційно часто стають жінки.

Управління Верховного комісара з прав людини також продовжує документувати напади на правозахисників, працівників ЗМІ та політичних діячів. "Такі напади продовжували залишатися безкарними через повільні дії поліції або їх відсутності", - наголосили в ООН. Водночас управління вітає прогрес у забезпеченні відповідальності за викрадення, тортури і вбивства під час протестів на Майдані.

Донбас та Крим особливо уразливі

ООН особливо занепокоєна ситуацією з порушенням прав людини в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Недавні "укази", видані ними про примусовий призов чоловіків, не відповідають міжнародному гуманітарному праву. Управління також стурбовано повідомленнями про загрози скороченням зарплат або звільнення співробітників "державних установ" на територіях "республік", в разі відмови ними від російського громадянства.

У Криму управління звертає увагу на переслідування "Свідків Єгови" за реалізацію права на свободу релігії. Крім того, продовжували надходити повідомлення про можливі катування і жорстоке поводження з ув'язненими в Криму. Зазначається, що "суди" на півострові продовжують виносити обвинувальні вироки у резонансних справах з порушенням права на справедливий судовий розгляд.

