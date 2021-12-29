Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 грудня підписав указ про запровадження санкцій проти юридичних осіб, яким належать українські телеканали "Перший Незалежний" і UkrLive. Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на виконання якого видано указ президента, датоване тим самим числом.

Санкції запроваджуються проти ТОВ "Медіахолдинг "Новини", ТОВ "Тайм Медіа" (телеканал "Перший Незалежний". - Ред.) і ТОВ "Телепростір" (телеканал UkrLive. - Ред.). Згідно з даними реєстру юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником усіх трьох компаній є народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону на користування радіочастотами й анулювання ліцензій та інших дозволів. Обмежувальні заходи запроваджуються на п'ять років і набувають чинності з дня оприлюднення указу президента.

Реакція опозиції

В ОПЗЖ указ про санкції щодо телеканалів назвали "черговим актом знущання над свободою слова" і "відкритим плювком в обличчя європейським політикам і журналістам, які заявляла про неприпустимість розправи над ЗМІ".

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У пресслужбі Нестора Шуфрича санкції проти телеканалів назвали"цинічним і беззаконним позасудовим рішенням від РНБО, спрямованим на встановлення цензури в Україні".

Санкції проти "каналів Медведчука"

Нагадаємо, 2 лютого цього року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким через накладення санкцій була заблокована діяльність телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK. Їх пов'язували з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком і його соратником, депутатом Верховної Ради Тарасом Козаком.

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Президент Володимир Зеленський на наступний день після запровадження санкцій пояснив, що телеканали займалися "пропагандою, фінансованою країною-агресором". У ЄС і ООН рішення про санкцій щодо телемовників сприйняли неоднозначно.

Як повідомляє Інститут масової інформації, наприкінці лютого 2021 року журналісти підсанкційних телеканалів зареєстрували "Медіахолдинг Новини", який через ТОВ "Тайм Медіа" почав супутникове й онлайн мовлення телеканалу "Перший незалежний". У вересні цьогоріч співвласником "Першого незалежного" став нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, у листопаді він придбав і телеканал UkrLive, який ретранслював мовлення "Першого незалежного".

16 вересня Нацрада з телерадіо призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Перший Незалежний" після того, як СБУ звернула увагу на структуру його власності. "Фактично інформація про повне 100-відсоткове володіння компанією залишається невідомою", - наголосили в Нацраді.