 Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука

Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" і UkrLive, які стали наступниками підсанкційних мовників "112 Україна", Newsone і ZIK.

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський своїм указом увів у дію санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 грудня підписав указ про запровадження санкцій проти юридичних осіб, яким належать українські телеканали "Перший Незалежний" і UkrLive. Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на виконання якого видано указ президента, датоване тим самим числом.

Санкції запроваджуються проти ТОВ "Медіахолдинг "Новини", ТОВ "Тайм Медіа" (телеканал "Перший Незалежний". - Ред.) і ТОВ "Телепростір" (телеканал UkrLive. - Ред.). Згідно з даними реєстру юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником усіх трьох компаній є народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону на користування радіочастотами й анулювання ліцензій та інших дозволів. Обмежувальні заходи запроваджуються на п'ять років і набувають чинності з дня оприлюднення указу президента.

Реакція опозиції

В ОПЗЖ указ про санкції щодо телеканалів назвали "черговим актом знущання над свободою слова" і "відкритим плювком в обличчя європейським політикам і журналістам, які заявляла про неприпустимість розправи над ЗМІ".

Читайте також: Санкції проти телеканалів - заради рейтингів чи заради України?

У пресслужбі Нестора Шуфрича санкції проти телеканалів назвали"цинічним і беззаконним позасудовим рішенням від РНБО, спрямованим на встановлення цензури в Україні".

Санкції проти "каналів Медведчука"

Нагадаємо, 2 лютого цього року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким через накладення санкцій була заблокована діяльність телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK. Їх пов'язували з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком і його соратником, депутатом Верховної Ради Тарасом Козаком.

Читайте також: Чи є шанс у "телеканалів Медведчука" повернутися в ефір?

Президент Володимир Зеленський на наступний день після запровадження санкцій пояснив, що телеканали займалися "пропагандою, фінансованою країною-агресором". У ЄС і ООН рішення про санкцій щодо телемовників сприйняли неоднозначно.

Як повідомляє Інститут масової інформації, наприкінці лютого 2021 року журналісти підсанкційних телеканалів зареєстрували "Медіахолдинг Новини", який через ТОВ "Тайм Медіа" почав супутникове й онлайн мовлення телеканалу "Перший незалежний". У вересні цьогоріч співвласником "Першого незалежного" став нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, у листопаді він придбав і телеканал UkrLive, який ретранслював мовлення "Першого незалежного". 

16 вересня Нацрада з телерадіо призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Перший Незалежний" після того, як СБУ звернула увагу на структуру його власності. "Фактично інформація про повне 100-відсоткове володіння компанією залишається невідомою", - наголосили в Нацраді. 

Дивитись відео 09:35

Відключення каналів Медведчука: боротьба з пропагандою чи свободою слова? (04.02.2021)

DW.COM

Від телеканалів Порошенка до Kyiv Post. Що відбувається на українському медіаринку?

Відразу кілька подій та різких змін на українському медійному ландшафті змусили оглядачів говорити про "тривожні дзвіночки" для свободи преси в країні. DW розбиралася, що за цим стоїть.  

Реклама

Докладно

Коронавірус під мікроскопом

Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця?

Представники ВООЗ уже називають коронавірус SARS-CoV-2 ендемічним. А це означає, що ми муситимемо з ним жити.  

Coronavirus | Ansturm auf Skigebiete | Winterberg

Шаурма халяль: як арабські туристи змінюють Карпати (відео)

Як туризм у Карпатах переорієнтовується на арабських туристів і що про це думають місцеві?  