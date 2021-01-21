Уряд у Києві вирішив реінтегрувати українських заробітчан

Уряд України на засіданні у середу, 27 січня, схвалив проєкт закону щодо запровадження системи стимулюючих заходів для громадян, які працювали за кордоном та повернулися в Україну, спрямованих на підтримку їх підприємницької діяльності.

"Така підтримка від держави спрямована на те, щоб люди залишались в Україні та мали можливість відкривати або розвивати свій бізнес. Це інвестиції у свою громаду, у свою економіку, у свою країну", - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, слова якого наводяться на сайті Кабінету міністрів.

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Право на отримання допомоги матиме громадянин України, який провадив оплачувану діяльність за кордоном більше одного року. Очікується, що розмір такої допомоги складатиме до 150 тисяч гривень. Як зазначається у повідомленні уряду, одна з важливих умов підтримки - розмір державної допомоги має бути пропорційним розміру інвестицій від заявника. Тобто, учасник підтримки має інвестувати і власні кошти, зароблені за кордоном.

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Законопроєктом також передбачається, що фінансування програми для економічної реінтеграції трудових мігрантів залежить від їх страхового стажу. Так, громадяни України, які мають страховий стаж понад 10 років, зможуть отримати одноразову допомогу на безповоротній основі за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Водночас громадяни, які мають менший страховий стаж, зможуть отримати допомогу у формі безвідсоткової державної позики та мають повернути кошти протягом наступних 5 років.

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