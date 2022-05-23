Труба слідом за вугіллям: чи загрожують нові свідчення Медведчука Порошенку

У понеділок, 30 травня, в центральній будівлі Служби безпеки України чекали на керівництво добряче підзабутої партії "Народний фронт": колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, експрем'єра Арсенія Яценюка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Разом з генеральним директором компанії ДТЕК Ріната Ахметова Максимом Тимченком вони мали дати нові свідчення у так званій "вугільній справі" - гучному розслідуванню щодо постачання в 2014-2015 роках антрациту з непідконтрольних районів Донбасу.

В пресслужбі СБУ в понеділок ввечері не розкрили результати допиту, пославшись на те, що не мають дозволу від слідчого. Відомо, що Олександр Турчинов відмовився приїздити за повісткою з фронту, де він перебуває на службі, однак заявив про готовність дати "відповіді на будь-які питання в одному з окопів". Що ж до Арсенія Яценюка та Арсена Авакова, то вони поспішили нагадати, що були противниками вугільних угод, які нині є предметом розслідування СБУ та ДБР. Адже головними підозрюваними в державній зраді та фінансуванні тероризму досі лишаються їхні політичні супротивники: Віктор Медведчук та Петро Порошенко.

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Вугілля посеред війни

Інтерес СБУ до "вугільної справи" досить несподівано повернувся минулого тижня. Тоді було оприлюднено свідчення Медведчука. Нагадаємо, лідер ОПЗЖ с минулого травня сидів під домашнім арештом, втік з початком нового російського вторгнення в лютому, був впійманий правоохоронцями та з початку квітня перебуває під вартою.

Віктора Медведчука впіймали після втечі з-під домашнього арешту

ДБР та СБУ, окрім іншого, вважає Віктора Медведчука співорганізатором буцімто протизаконної схеми постачання вугілля з державних шахт, що восени 2014 опинились під контролем сепаратистів Донбасу, до ТЕС державної "Центренерго". Чи не основний доказ - записи розмов політика з вищим керівництвом Росії, на яких співрозмовники обговорюють, зокрема, і ембарго на постачання антрациту з РФ до України. Після цього ембарго, а також зриву закупівлі енергетичного вугілля в Південноафриканській республіці український уряд фактично не мав іншого виходу, окрім як купувати вугілля в "ДНР" та "ЛНР".

Віктор Медведчук довгий час заперечував автентичність записів, які оприлюднювали правоохоронці і журналісти-розслідувачі. Нині ж СБУ оприлюднює відеозапис, на якому лідер ОПЗЖ зізнається, що дійсно домовлявся з Кремлем про блокування одних поставок і "зелене світло" для інших.

"Порошенко звернувся до мене з проханням щодо того, як організувати ці поставки. Прохання полягало в тому, що є необхідність переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб він вплинув на можливість таких поставок. В цьому була моя роль - в окремих домовленостях.", - наводить СБУ слова Медведчука.

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В січні під акомпанемент мітингів суд заборонив Порошенкові покидати Київщину

Здати президента

Саме ролі Петра Порошенка присвячена більшість нових свідчень Віктора Медведчука. Він стверджує, що над реалізацією задуму тодішнього президента наприкінці 2014 року працювала вся верхівка країни: силовики "притиснули" поставки з ПАР, депутат Віктор Кононенко підшукав бізнесмена Сергія Кузяру для оформлення схеми, міністр енергетики Володимир Демчишин призначав сепаратистів керівниками держпідприємств-постачальників вугілля, а голова Нацбанку Валерія Гонтарева, так і не відкривши банківські рахунки цим підприємствам, зробила можливим поставки готівки в "Л/ДНР", яку буцімто возив ексголова СБУ Василь Грицак.

Петро Порошенко та його адвокати називають нові свідчення Медведчука брехливими та юридично нікчемними. Експрезидент і раніше заперечував свою роль в поставках вугілля з непідконтрольних територій, втім саме рішення називав ефективним виходом з енергетичної кризи, яке до того ж дозволяло підтримувати українських шахтарів.

У своїх нових свідченнях Віктор Медведчук каже: Порошенко начебто залучав його до переговорів з Кремлем і в суто приватних інтересах. Мова йде про продаж української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Сама труба роками була предметом суперечок між Києвом і Москвою, однак у 2016 році після низки рішень українських судів право власності закріпилось за російською держкомпанією "Транснефть", а та вже продала трубопровід німецькому бізнесмену Анатолію Шеферу - партнеру Медведчука.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту - власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна - всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", - стверджує Медведчук. За його підрахунками, за перший же рік роботи трубопроводу Петро Порошенко заробив на ньому 42 мільйони доларів - вдвічі більше, ніж витратив на покупку.

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Під тиском чи ні?

Майже два місяці колишній спецперемовник Служби безпеки України щодо обміну полонених Медведчук марно чекав на власний обмін - чи то на оточених у Маріуполі "азовців", чи то на полонених британських добровольців. В адміністрації його кума, президента РФ Володимира Путіна, кілька разів відмовлялись визнавати Віктора Медведчука заручником російської війни.

Відтак, обкладений санкціями олігарх, що втратив політичну підтримку і свободу, а до того ж досвідчений адвокат, каже те, що вигідно українському слідству. "На нашу думку, Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала Служба безпеки, і на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме у державній зраді та фінансуванні тероризму", - зазначає голова СБУ Іван Баканов.

"Розповідаючи це, я не розраховую, що в когось зміниться думка про мене. Я просто хочу, щоб факти про те, чим займався пан Порошенко, стали відомими", - каже на поширеному СБУ відео сам Медведчук. Група захисників, які раніше представляли його інтереси в суді, вийшла зі справи і не може прокоментувати: давав підозрюваний нові свідчення під тиском чи ні, розповіла DW одна з адвокатів Лариса Чередниченко.

Адвокати ж Петра Порошенка твердять, що Медведчук "зачитує текст", вигаданий СБУ, і називають нові обвинувачення нісенітницею. В січні через оголошені у "вугільній справі" підозри Печерський райсуд Києва заборонив Петру Порошенку покидати Київську область без дозволу слідчого, однак термін цих обмежень вже минув. Під арештом і досі перебуває великий перелік майна та активів експрезидента, втім йому самому в понеділок вдалося виїхати за кордон на саміт Європейської народної партії.

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