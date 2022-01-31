Справа про держзраду: Порошенко відмовився давати свідчення

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Експрезидент України Петро Порошенко відмовився співпрацювати з Державним бюро розслідувань та закликає повернути йому закордонний паспорт.
У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з'явився на допит у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій, але заявив не співпрацюватиме зі слідством та відмовився давати свідчення, йдеться у повідомленні ДБР у понеділок, 31 січня.
Експрезидент пробув у будівлі ДБР близько 15 хвилин, після чого вийшов разом із адвокатом до журналістів. "Я точно не буду брати участі у цьому шоу і не буду давати будь-які покази", - заявив він.
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Порошенко також звинуватив владу у перешкоджанні його політичній діяльності. "Слідчий відмовляється повернути мені паспорт для моїх подорожей", - додав він. На переконання експрезидента, слідчий ігнорує законні вимоги його захисників. Політик стверджує, що паспорт для виїзду за кордон не віддають, щоб "навмисно перешкодити його політичній діяльності".
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Правоохоронці 20 грудня 2021 року повідомили Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з низкою вимог, серед них - здати закордонні паспорти та не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого чи прокурора.
Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Порошенку запланований на 11 лютого у Київському апеляційному суді.
У ДБР кажуть, що Петро Порошенко здав свої чотири паспорти громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року "після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".
Захист Петра Порошенка та Офіс генерального прокурора оскаржують запобіжний захід для п'ятого президента України. Суд призначив йому особисте зобов'язання без права виїзду з області, тоді як обвинувачення просило арешту.