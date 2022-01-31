Справа про держзраду: Порошенко відмовився давати свідчення

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з'явився на допит у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій, але заявив не співпрацюватиме зі слідством та відмовився давати свідчення, йдеться у повідомленні ДБР у понеділок, 31 січня.

Експрезидент пробув у будівлі ДБР близько 15 хвилин, після чого вийшов разом із адвокатом до журналістів. "Я точно не буду брати участі у цьому шоу і не буду давати будь-які покази", - заявив він.

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Порошенко також звинуватив владу у перешкоджанні його політичній діяльності. "Слідчий відмовляється повернути мені паспорт для моїх подорожей", - додав він. На переконання експрезидента, слідчий ігнорує законні вимоги його захисників. Політик стверджує, що паспорт для виїзду за кордон не віддають, щоб "навмисно перешкодити його політичній діяльності".

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"Вугільна справа"

Правоохоронці 20 грудня 2021 року повідомили Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з низкою вимог, серед них - здати закордонні паспорти та не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого чи прокурора.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Порошенку запланований на 11 лютого у Київському апеляційному суді.