Порошенка викликають на допит у ДБР 31 січня

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на черговий допит. Слідчий чекає на нього у понеділок, 31 січня, об 11:00, йдеться у повідомленні насайті ДБР за 26 січня.

Порошенко має статус підозрюваного у низці справ за статтями Кримінального кодексу України, зокрема про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

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У ДБР закликали політика "припинити маніпулювати громадською думкою" і почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

В офіційному повідомленні зазначено, що Порошенко здав свої чотири паспорти громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року "після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".

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Своєю чергою адвокат Порошенка Ілля Новіков звинуватив ДБР в ігноруванні закону і заявив, що на запланований на 24 січня допит, представники слідчих органів не з'явилися. На своїй сторінці у Facebook Новіков опублікував відео із дописом, в якому розповідає про те, що він та Порошенко прибули до ДБР вчасно за повісткою, але на них там ніхто не чекав. У ДБР же запевняють, що "адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин".

19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді Facebook з низкою вимог, серед яких здача закордонних паспортів.