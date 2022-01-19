Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва у середу, 19 січня, обрав запобіжний захід п’ятому президенту України, народному депутату від фракції "Європейська Солідарність" Петру Порошенку за підозрою у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, у той час як прокуратура просила арешту Порошенка з можливістю внесення застави у сумі один мільярд гривень.

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У чому звинувачують Порошенка

20 грудня 2021 року Порошенку оголосили про підозру в держзраді та сприянні терористичним організаціям. Розслідування проводиться щодо начебто організації злочинної схеми постачання вугілля з непідконтрольної уряду території Донбасу. Порошенка підозрюють у сприянні діяльності самопроголошеним "ЛНР" і "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями, за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації".

За даними слідства, він за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій". За даними Державного бюро розслідувань, поставки здійснили на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. У разі доведення провини в держзраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

6 січня Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка у справі про держзразу. У "Євросолідарності" неодноразово називали справу політично мотивованою й "фейковою".

У цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу в держзраді підозрюють одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, а також відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з окупованих територій підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.