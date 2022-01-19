 Суд відпустив Порошенка під особисте зобов′язання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Печерський районний суд Києва у середу, 19 січня, обрав запобіжний захід п’ятому президенту України, народному депутату від фракції "Європейська Солідарність" Петру Порошенку за підозрою у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Суд вирішив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, у той час як прокуратура просила арешту Порошенка з можливістю внесення застави у сумі один мільярд гривень.

Новина доповнюється

У чому звинувачують Порошенка

20 грудня 2021 року Порошенку оголосили про підозру в держзраді та сприянні терористичним організаціям. Розслідування проводиться щодо начебто організації злочинної схеми постачання вугілля з непідконтрольної уряду території Донбасу. Порошенка підозрюють у сприянні діяльності самопроголошеним "ЛНР" і "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями, за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації".

За даними слідства, він за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій". За даними Державного бюро розслідувань, поставки здійснили на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. У разі доведення провини в держзраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

6 січня Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка у справі про держзразу. У "Євросолідарності" неодноразово називали справу політично мотивованою й "фейковою".

У цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу в держзраді підозрюють одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, а також відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з окупованих територій підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Дивитись відео 05:45

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (23.12.2021)

DW.COM

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.  

"Вугільна справа": у чому саме звинувачують Петра Порошенка

Петро Порошенко 17 січня повернувся до Києва після перебування за кордоном, щоб постати перед судом. DW розбиралася, на чому саме ґрунтуються звинувачення у держзраді та підтримці тероризму.  

Реклама

Докладно

Силовики на вулицях Мінська під час розгону протестів, листопад 2020 року

З чого стріляли у мітингарів і звідки зброя у Лукашенка?

Яку зброю та спецзасоби використовувала влада в Мінську для розгону акцій протесту - відповіді у доповіді FIDH.  

В Україні регулюватимуть ціни на соціальні продукти

Держрегулювання цін на соцпродукти: чого очікувати?

Проконтролювати всіх продавців буде складно, вважають опитані DW експерти.  