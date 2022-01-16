Як експрезидент Порошенко до Києва повертався

Петро Порошенко в понеділок, 17 січня, повернувся до України після місячного перебування за кордоном, щоб постати перед Печерським районним судом Києва, який мав обрати йому запобіжний захід у гучній справі про державну зраду та сприяння тероризму. Але в понеділок він так і не дочекався рішення суду - його мають оголосити лише у середу, 19 січня. Кореспондент DW зустрічав Порошенка в аеропорту та провів цей день у суді разом з експрезидентом.

Востаннє детективи Державного бюро розслідувань (ДБР) бачили Порошенка рівно місяць тому, коли 17 грудня намагалися вручити йому повістку до слідчого, який збирався оголосити п'ятому президентові про підозру в держзраді та сприянні терористичній організації. Того ж дня лідер "Європейської солідарності" ("ЄС") вилетів за кордон, де, за його словами, впродовж місяця зустрічався з європейськими політиками, заручаючись підтримкою на випадок російської агресії.

За місяць, що минув, слідчі встигли оприлюднити текст підозри, передати до Печерського суду клопотання про арешт підозрюваного, заручитися рішенням про його силовий привід та заарештувати активи. 14 січня колишній президент був навіть внесений до бази розшуку МВС, але в день повернення його звідти прибрали.

Прихильники Петра Порошенка зібралися з самого ранку в аеропорту

"Колишній президент повертається? Невже Янукович?", - перепитують таксисти у заторах на під'їзді до аеропорту "Київ" вранці у понеділок, 17 січня. З 8-ї ранку парковку та прилеглу територію до аеропорту заповнюють прихильники "Європейської солідарності" та кількох інших громадсько-політичних сил, часом доволі непримиримих супротивників, як, наприклад, партії "Голос". За підрахунками заступника голови патрульної поліції Олексія Білошицького, їх тут щонайменше три тисячі.

"Порох є, дамо вогню"

Всі вони вбачають у кримінальній справі щодо Петра Порошенка ознаки переслідування демократичної опозиції з боку Офісу президента Володимира Зеленського. Зі сцени лідера "ЄС" називають не інакше як "п'ятим і сьомим президентом України". "Порох є, дамо вогню", "Повернемо Україні гідність", "За нами правда, за нами перемога" - промовляють плакати учасників мітингу.

Петро Порошенко повертається до Києва з Варшави рейсом лоукост-авіакомпанії WizzAir в супроводі депутатів від "ЄС" та кількох журналістів. Щойно увійшовши до зали прильотів, експрезидент починає жалітися: на паспортному контролі прикордонники та правоохоронці затримали його на 20 хвилин, "встановлюючи особу". "Чи вони не могли за паспортом та в обличчя впізнати мене, п'ятого президента?", - обурюється він, виходячи до мітингувальників.

Прихильники зустрічають Петра Порошенка з промовистими плакатами

В емоційній промові до прихильників він пов'язує кримінальну справу проти себе з підступами олігарха Ігоря Коломойського - той, за словами Порошенка, досі має вплив на Володимира Зеленського і мститься експрезидентові за націоналізацію ПриватБанку. Після закінчення виступу, лідер "ЄС" вирушає до Печерського райсуду, слідом за ним - автоколони прихильників та правоохоронців.

Під будівлею суду в центрі столиці теж з самого ранку постали намети "ЄС", великий екран, сценою став ґанок самого суду. До 11 ранку, початку оголошеного засідання, до судової зали вже не потрапити - її швидко заповнюють народні депутати та кореспонденти кількох телеканалів, в тому числі тих, що донедавна належали самому Порошенкові - "Прямого" та "5 каналу". Всім іншим доводиться товктися в коридорі, час від часу сварячись із судовою охороною.

Довгий день у суді

Суддя Олексій Соколов, якого Порошенко сам призначив на цю посаду в 2017 році, з'являється до зали з невеликим запізненням. Захисники експрезидента просять час на ознайомлення з дев'ятьма томами справи, яку принесли до суду прокурори та слідчі ДБР. Витративши на це три відведені законом години, вони починають з процесуальних заперечень. На їхню думку, Петра Порошенка не можна навіть вважати підозрюваним, хоча ДБР ще 20 грудня доставила офіційний документ до офісу лідера "ЄС", а також оприлюднила його в ЗМІ.

"Документів, які наводить обвинувачення, недостатньо для повідомлення депутатові про підозру. Це повинна була зробити генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, яка саме в цей день пішла у відпустку. Про цей факт навіть не повідомили голові Верховної Ради", - пояснює адвокат Ілля Новіков.

Петро Порошенко виступив з промовою перед своїми прибічниками

Виступ представників Офісу генерального прокурора після цього значно менш емоційний: вони монотонно зачитують клопотання про застосування запобіжного заходу - взяття під варту з альтернативою застави в мільярд гривень. В тексті переважно повторюється зміст раніше оголошеної підозри, перелічуються зібрані докази: протоколи урядових нарад, засідань Ради нацбезпеки і оборони, вугільні угоди, матеріали прослуховування Віктора Медведчука. Через місяць перебування за межами країни Порошенкові закидають спроби переховування від слідства, вказуючи на це як на додатковий ризик перебування на свободі.

"Дев'ять томів туалетного паперу"

Адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков натомість називають дії слідчих умисною дискредитацією їхнього клієнта. Поки адвокати та прокурори ведуть кількагодинну суперечку з процесуальних питань сам Петро Порошенко час від часу, як здається, трохи куняє у задушливій залі.

"Дев'ять томів туалетного паперу", - саме так називає лідер "ЄС" кримінальну справу щодо себе у короткому коментарі журналістам. Втім, на фактичних подробицях підозри ані він, ані його адвокати під час засідання воліють не зосереджуватись.

ДБР і СБУ закидають п'ятому президентові злочинну змову з керівництвом РФ, самопроголошених "республік" "ДНР" і "ЛНР" і Віктором Медведчуком - тодішнім уповноваженим перемовником, а нині депутатом та одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", який з жовтня перебуває під домашнім арештом в рамках цієї ж справи.

Головуючи на засіданні Ради національної безпеки і оборони 4 листопада 2014 року, тодішній президент Порошенко, як вважає слідство, умисно заблокував закупівлю урядом для українських теплових електростанцій вугілля у Південно-Африканській Республіці, а потім сприяв укладанню угод із закупівлі палива в шахтах, що залишилися під контролем сепаратистів.

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За укладеними в грудні 2014 року багатомільярдними угодами, державним шахтам з непідконтрольних Києву територій було перераховано щонайменше 205 мільйонів гривень. Слідство вважає, що вони пішли на фінансування самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", які в Україні вважають терористичними організаціями.

Нині в суді Порошенко заявляє, що жодним чином не впливав на підписання угод з шахтами на непідконтрольних територіях - це було рішення другого уряду Арсенія Яценюка та тодішнього міністра вугільної промисловості Володимира Демчишина. Щодо блокування постачання вугілля з ПАР, то воно було доцільним, наголошують Порошенко та його захисники. На підтвердження вони наводять суду стос документів щодо цієї угоди - компанія-постачальник, за їхнім твердженням, мала статутний капітал лише у чотири долари, а якість вугілля критикували у доповідних записках СБУ та МВС.

Єдина мета цієї справи - прив'язати ім'я Петра Порошенка до імені Віктора Медведчука, наголошує в суді адвокат Ілля Новіков. "У справі буцімто є записи розмов Медведчука з керівництвом Росії. Нам байдуже до цих записів, Порошенка на них немає", - каже захисник експрезидента.

Петро Порошенко в суді

За його інформацією, ДБР планує влаштувати перехресний допит лідерів двох опозиційних фракцій, щоби з'ясувати подробиці ймовірної змови. Своєму клієнтові він привселюдно радить відмовитися від такого допиту. "Все, що Порошенко хотів розповісти про закупівлю вугілля, він вже розповів", - додає Новіков.

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Сам п'ятий президент у своєму фінальному виступі жаліється на зміну політичного іміджу України за останні роки. "Подивіться на Банкову, побачите там світлий образ Віктора Януковича… Подивіться у мою справу - там всюди написано "ДНР" та "ЛНР"! Чи для вас це не Україна?! Чи державна зрада - що в 2014 році треба було підтримувати в Україні пенсіонерів та шахтарів?", - обурюється Порошенко.

Суддя зникає у нарадчій кімнаті

Вислухавши цю емоційну промову, суддя Олексій Соколов виходить до нарадчої кімнати. Звісток звідти не надходить упродовж довгих п'яти годин. Тим часом на мітингу під Печерським судом прихильників Порошенка то більшає до приблизно пари тисяч, то меншає до кількох сотень - усі обурюються довгим чеканням.

Лише близько 23-ї години увечері секретар засідання повідомляє учасникам та виснаженій публіці: суддя перебуватиме в нарадчій кімнаті до обіду середи, 19 січня. Під незадоволені коментарі Порошенко та його прихильники залишають будівлю Печерського суду. "Наша команда, як прийде до влади, розпочне з судової реформи", - обіцяє журналістам Порошенко.