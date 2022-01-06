Суд у Києві наклав арешт на майно Петра Порошенка у справі про держзраду

Печерський районний суд в четвер 6 січня ухвалив рішення про арешт майна пятого президента України і чинного народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Про це із зали суду повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", - цитує агенство рішення судді Віти Бортницької.

Повний перелік майна не уточнюється. В повідомленні Офісу генпрокурора, який клопотав про арешт, зазначено, що йдеться про об’єкти нерухомості, корпоративні права та іншу власність закріплену за Петром Порошенком у державних реєстрах.

"Подача та розгляд клопотання відбулися із дотриманням всіх процесуальних норм", - запевняють правоохоронці.

Однак адвокат Порошенка Ігор Головань твердить про "з грубе порушенням закону" у суді і наміри прокуратури таємно розглянути клопотання про арешт майна його підзахисного.

За словами адвоката, таке розпорядження нібито дав президент Володимир Зеленський. На думку захисника влада "поводиться як злодій", оскільки розглядає клопотання без участі підозрюваного.

По завершенні засідання Головань запевнив журналістів, що оскаржить рішення Печерського суду в апеляції. "Ми звертатимемося до Європейського суду з прав людини щодо цього", - додав адвокат.

Сам Порошенко, який нині перебуває за кордоном, повідомив, що повернеться в Україну 17 січня, з'явиться у суді та зустрінеться з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

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Справа проти Порошенка

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, експрезидент перешкоджав імпорту вугілля з Південної Африки. Натомість у змові з Віктором Медведчуком він нібито лобіював закупівлю палива у державних шахт, що опинились під контролем сепаратистів, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

24 грудня Офіс генпрокурора повідомив про судовий дозвіл примусово доставити Петра Порошенка на засідання з обрання запобіжного заходу - правоохоронці вимагають арешту експрезидента із альтернативною заставою у мільярд гривень. В "Євросолідарності" назвали справу політично мотивованою й фейковою.

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