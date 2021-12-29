У членів "Євросолідарності" провели обшуки в справі Порошенка

Правоохоронці вранці середи, 29 грудня, провели обшуки у низки членів партії "Європейська солідарність". Про це повідомивкерівник центрального штабу партії Олександр Турчинов на брифінгу.

"Сьогодні о сьомій годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема обшукували оселю помічника (п'ятого - Ред.) президента, надзвичайно і повноважного посла Юрія Оніщенка. Також обшукували ексдепутата Сергія Березенка, й інших наших колег", - розповів він. За словами Турчинова, правоохоронці "шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року, але нічого не знайшли". На його думку, метою обшуків було не збирання доказової бази, а "терор, залякування та демонстративне приниження".

Водночас співголова фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді України Ірина Геращенко заявила, що обшуки, всупереч законодавству, проводилися за відсутності адвокатів. "Ми розцінюємо ці замовні дії влади як свідому провокацію проти нашої політичної команди, системний тиск, залякування, психологічні тортури. Спробу дестабілізувати опозицію і її лідера, Петра Порошенка", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили факт обшуків у справі щодо постачання вугілля з непідконтрольної уряду території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" і "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. "29 грудня слідчими ДБР на підставі відповідних ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження", - йдеться в повідомленні. Водночас у ДБР не уточнили, де саме відбулися обшуки.

У чому звинувачують Порошенка

20 грудня п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, він за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 23 грудня Порошенко не з'явився на допит у ДБР. Згодом, за даними ЗМІ, за клопотанням Офісу генерального прокурора суд дозволив затримати Порошенка. Нині політик перебуває за межами України.

У цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу в держзраді підозрюють Віктора Медведчука - одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя", а також відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з окупованих територій підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

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