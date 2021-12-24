Суд у Києві дозволив затримати Петра Порошенка - ЗМІ

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Суд за клопотанням Офісу генпрокурора дозволив затримати експрезидента України Петра Порошенка, повідомляє державна інформагенція. Раніше йому оголосили підозру в держзраді через купівлю вугілля в ОРДЛО у 2014 році.
Печерський районний суд Києва дозволив затримати п'ятого президента України, народного депутата від фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка на підставі клопотання Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення одного мільярда гривень застави, повідомляє у п'ятницю, 24 грудня, державна інформаційна агенція "Укрінформ".
“У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень”, - повідомили агентству в Офісі генпрокурора. За інформацією "Укрінформу", в Печерському райсуді Києва відбулося закрите засідання, під час якого суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка, аби доправити його до суду для обрання запобіжного заходу.
Про це ж повідомляють низка інших українських ЗМІ з посиланням на джерела. DW наразі не змогла отримати ні підтвердження, ні спростування цієї інформації.
Керівник групи адвокатів Порошенка Ігор Головань заявив, що у нього немає даних про клопотання Офісу генпрокурора, а в суд його ніхто не викликав. "Ми дізнаємось про це зі ЗМІ", - сказав він DW і додав, що схиляється до думки про правдивість інформації.
У пресслужбі Печерського суду також не змогли підтвердити DW інформацію, ані щодо клопотання про запобіжний захід, ані про рішення щодо затримання. Своєю чергою у пресслужбі Офісу генпрокурора не відповідають на дзвінки DW протягом дня, а телефон старшого слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) Максима Дзвоника вимкнений.
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Тим часом президент Володимир Зеленський вирішив скликати засідання Ради національної безпеки та оборони на середу, 29 грудня, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на апарат РНБО.
Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков у коментарі журналістам припустив, що РНБО може застосувати щодо його клієнта санкції та арештувати його активи у рамках розслідування справи про постачання вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Новіков вважає, що саме для того, щоб накласти санкції на Порошенка у підозрі з’явилася стаття щодо фінансування тероризму.
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20 грудня Порошенку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Розслідування проводиться щодо начебто організації злочинної схеми постачання вугілля із непідконтрольної уряду території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" та "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. За даними ДБР, поставки здійснили на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
Порошенка підозрюють у сприянні діяльності "ЛНР", "ДНР" за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації". За даними слідства, він за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій".
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У разі доведення провини в держзраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу в держзраді підозрюють одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, а також відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з окупованих територій підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.
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Як повідомлялося, 23 грудня Порошенко не з'явився на допит у ДБР. Наразі він перебуває у Польщі, а до ДБР з'явилися його захисники. У ДБР стверджують, що адвокатів вони не очікували і обіцяють проаналізувати неявку Порошенка до слідчих.