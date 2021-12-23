У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду

Група народних депутатів від фракції "Європейська солідарність" звернулися до українських правоохоронних органів із заявою про державну зраду та фінансування тероризму, нібито вчинені президентом Володимиром Зеленським і його оточенням. Про це у четвер, 23 грудня, повідомила пресслужба політичної сили.

Повідомлення про правопорушення парламентарі подали у Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань (ДБР) та Службу безпеки України (СБУ). У ньому, зокрема, вони стверджують: "за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора". На думку представників політсили, ця ситуація є "прямими наслідками дій вищого керівництва країни".

"З вступом на посаду Президента України Зеленського відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям, а також, під виглядом російського і вугіллям з тимчасово окупованих територій. Вказані зміни зруйнували енергетичну незалежність України у сфері тепло і електропостачання, зробили країну вкрай залежною від агресора Російської Федерації, та нині недружньої - Республіки Білорусь", - цитує заяву пресслужба партії.

Як стверджують депутати у документі, на вугілля з РФ і Білорусі, а також на закупівлю електроенергії із цих країн, за часи президентства Зеленського було витрачено близько чотирьох мільярдів доларів.

Наразі представники "Євросолідарності" вимагають від правоохоронних органів внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Порошенко не прийшов на допит

Своєю чергою лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у четвер, 23 грудня, не з'явився на допит у ДБР у справі про справі про поставки вугілля з ОРДЛО, яку йому закидають. Наразі він перебуває у Польщі, а до держбюро з'явилися його захисники. У ДБР стверджують, що адвокатів вони не очікували і обіцяють проаналізувати неявку Порошенка до слідчих. "Слідчі проаналізували відеоматеріали (відеозвернення Порошенка - Ред.), і їх було долучено до кримінального провадження. Ми маємо інформацію, що Порошенко не з'явився о 10 годині 23 грудня. Слідчі це проаналізують, і тільки-но буде ухвалено рішення, ми відразу повідомимо про свої подальші дії", - цитує радницю із комунікацій ДБР Тетяну Сап'ян "Інтерфакс-Україна".

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У чому звинувачують Порошенка

За даними ДБР, розслідування ведеться щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із непідконтрольної уряду території Донбасу та сприяння самопроголошеним "ЛНР" та "ДНР", які в Україні визнані терористичними організаціями. Поставки було здійснено на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень, ідеться в повідомленні ДБР.

Порошенка підозрюють у сприянні діяльності "ЛНР", "ДНР" за попередньою змовою групою осіб, "зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації". За даними слідства, він за державні кошти придбав в ОРДЛО вугілля в 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій".

У разі доведення провини у державній зраді Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

По цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу у держзраді підозрюють також лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, а також відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з ОРДЛО підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

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