Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але…

З настанням морозної погоди в Україні поновилися дискусії щодо успішного проходження державою опалювального сезону. З боку влади лунають суперечливі заяви про запаси енергоресурсів, спроможність стримати тарифи на газ і світло на нинішньому рівні та забезпечити безаварійну роботу виробників тепла й електроенергії. Незалежні експерти заперечують можливість енергетичного колапсу в масштабах всієї країни, але не виключають локальних аварійних обмежень енергоспоживання й перебоїв з постачанням населенню і бізнесу світла та тепла.

У СБУ застерігають, в уряді заспокоюють

Про загрозу безперебійному забезпеченню країни теплом та електроенергією цієї зими знову заговорили про поширення в українській пресі листа Служби безпеки України до Кабінету Міністрів від 8 грудня. В ньому СБУ попередила уряд про загрозу зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля. В листі йшлося також про можливе неконтрольоване зростання тарифів на виробництво електричної та теплової енергії для кінцевих споживачів. "Проблеми з теплопостачанням можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зростання соціального напруження серед населення та дискредитації органів влади", - процитували в ЗМІ лист СБУ.

Денис Шмигаль запевняє, що енергетичного колапсу в Україні не буде

Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відкинув такі побоювання. Під час засідання уряду 15 грудня він заявив, що в українських газосховищах понад 15 мільярдів кубометрів газу, чого цілком достатньо для забезпечення населення, комунальних закладів і промислових споживачів. За словами Шмигаля, в грудні очікується майже два мільйона тонн поставок українського та імпортного вугілля. Водночас, як повідомляється на сайті кабміну, прем'єр прогнозує споживання цього палива на рівні близько 1,7 мільйона тонн.

Крім того, під час засідання координаційного енергетичного штабу зі ситуації в енергетичній сфері та проходження опалювального сезону прем'єр повідомив про укладення контрактів на імпорт вугілля морем на грудень та січень, а також про "початок роботи із забезпечення постачань на лютий та березень".

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, який також взяв участь у засіданні координаційного енергетичного штабу, назвав обсяг запасів газу "більшим, ніж середній показник у 2014-2018 роках". Водночас він поскаржився на значний розрив між ринковою ціною газу у 45 гривень за кубометр та поточною ціною газу для населення і теплокомуненерго майже 8 гривень за кубометр. Це на думку Вітренка загрожує тим, що "Нафтогаз України" не зможе покривати таку різницю власним коштом.

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Теплоенергетика і далі працює "з коліс"

Експерти з питань енергетики критично поставилися до суперечливих заяв влади. Вони нагадали, що за 30 років української незалежності та цілої низки пережитих державою енергетичних криз СБУ ще ніколи не виступала з подібними попередженнями.

Юрій Вітренко скаржиться на великий розрив між ринковою ціною на газ та ціною для населення

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович зазначив, що оприлюднена спецслужбою інформація відома ще з літа і регулярно оновлювалася у відкритих джерелах. "Розпочатий імпорт вугілля з-за кордону дозволив створити запаси на складах теплових електростанцій на один-два дні, але в цілому можна сказати, що вони фактично продовжують працювати на спалення вугілля "з коліс", - сказав експерт в інтерв'ю DW.

На думку директора спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхєя" Геннадія Рябцева, суперечливі заяви представників влади свідчать про "розвал державного управління українською енергетикою". Оцінюючи запевнення влади в надійності енерго- та теплопостачання цієї зими, він не виключив тимчасових відімкнена електроенергії, але не через брак палива, а через те, що близько 80 відсотків енергетичної інфраструктури вже відпрацювало свій ресурс. "В будь-який момент можливий вихід з ладу якоїсь трансформаторної підстанції чи лінії електропередач. В енергокомпаній немає обігових коштів і вони нічого не вкладають в модернізацію інфраструктури", - зауважив Рябцев у розмові з DW.

Невідворотна дорожнеча енергоресурсів та її наслідки

Колапсу української енергетики в масштабах цілої країни не буде, але в разі тривалих морозів можлива тимчасова нестача палива, обмеження енергопостачання й автоматичні аварійні відімкнення електромереж, вважає Роман Ніцович. Йому видається оптимістичним намір уряду і заявлена Вітренком готовність Нафтогазу постачати теплоелектростанціям як резервне паливо газ замість вугілля. Проте експерт сумнівається, що в "Нафтогазу України" вистачить власних коштів на закупівлю нечувано дорогого імпортного газу.

Тим часом з ринків енергоресурсів не надходить втішних для України новин. Як повідомляється, ціни на вугілля в європейських портах минулого тижня зросли на 14 відсотків через дефіцит цього палива в цілому світі. Ціни на газ на європейському ринку в другій половині грудня сягнули майже 1700 доларів за тисячу кубометрів через відмову російського "Газпрому бронювати транзитні магістралі для експорту палива до ЄС. Ціни купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньому ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) також зростають після десятикратного зниження імпорту електроенергії з Білорусі, яке сталося 12 грудня.

Тим часом в Україну прийшли морози й зростання споживання електроенергії, що тягне за собою збільшення спалення дефіцитного вугілля та дорогого газу. Через це Геннадій Рябцев прогнозує такий собі ефект доміно, коли дорожнеча енергоресурсів спричиниться до вкрай негативних наслідків для української економіки. "Вже зараз ціна газу на українській біржі для промисловості вища за 59 гривень за кубометр. Це означає зупинку хімічних підприємств, які використовують газ, як сировину, аграрії не отримають досить добрив до посівної кампанії, врожай наступного року буде поганий, а ціни на продовольство виростуть, а темпи інфляції будуть кратно відрізнятися від нинішніх показників", - сказав експерт.

Як застерегала раніше Федерація роботодавців України, більшість промислових підприємств побоюється, що внаслідок дорожнечі газу їхнє виробництво може стати збитковим.