В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова

До України прибуло перше з сімох суден із вугіллям зі США та Колумбії за контрактами, укладеними компанією ДТЕК, що належить бізнесмену Рінату Ахметову. Про це повідомляється у пресрелізі ДТЕК, опублікованому ввечері в суботу, 20 листопада.

"Судно класу "Панамакс" (Panamax - клас морських суден, котрі можуть проходити шлюзами Панамського каналу. - Ред.) прибуло в порт "Південний" і призначене для потреб державних теплоелектростанцій (ТЕС) ПАТ "Центренерго". Обсяг першого постачання становив 60,5 тисячі тонн", - ідеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, на сьогоднішній день компанія уклала договори з міжнародними партнерами про постачання семи суднових партій вугілля. П'ять із них буде імпортовано зі США, ще два - з Колумбії. Обсяг кожної партії становить від 40 до 75 тисяч тонн, сумарний обсяг постачання - майже 470 тисяч тонн, зазначає компанія. Очікується, що всі партії надійдуть до України до січня 2022 року.

У пресрелізі наголошується, що імпорт вугілля є тимчасовим заходом для покриття дефіциту палива, тоді як використання вугілля, здобутого на території України, залишається у пріоритеті.

Читайте також: На порозі енергокризи? Наскільки стійкою є енергосистема України

Постачання вугілля Україні

Дефіцит вугілля в Україні наявний з минулого літа через аномальне падіння цін на електроенергію. З 1 листопада Росія припинила постачання енергетичного вугілля країні, пославшись на власні потреби, і заблокувала його транзит з Казахстану.

За даними "Укренерго", станом на 15 листопала через брак вугілля не працювало 23 із 85 енергоблоків ТЕС і теплоелектроцентралей (ТЕЦ). Вісім найбільших ТЕС належать енергетичному холдингу ДТЕК, який входить до бізнесімперії Ріната Ахметова, три - державному "Центренерго" і ще одна - компанії "Донбасенерго" Максима Єфімова.

Читайте також: Білорусь не буде постачати електроенергію в Україну

Українські ТЕС щомісяця споживають приблизно 1,9-2,4 мільйона тонн вугілля.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" у суботу, що влада країни домовилася імпортувати американське вугілля. "Вугільні компанії США готові постачати це вугілля. Наша делегація домовилася про це", - сказав Шмигаль.

Водночас оглядачі зазначають, що ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону, судячи з усього, стане атомна генерація. За даними "Енергоатома" - оператора українських АЕС - на даний час в Україні працює 14 із 15 атомних енергоблоків. Крім того, для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.