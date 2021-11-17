 Відмовитися від вугілля Україні дешевше, ніж утримувати шахти? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.11.2021

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Політика й суспільство

Відмовитися від вугілля Україні дешевше, ніж утримувати шахти? (відео)

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?

Ukraine / Mine / Grubenunglück / Donbass

Вугільні шахти в Україні мають намір закрити

Повністю відмовитися від використання вугілля в енергетиці до 2035 року - таку обіцянку Україна дала на кліматичній конференції в Глазго. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі державні потужності поступово закриватимуться. За оцінками Міненерго, із трьох десятків державних шахт рентабельними є тільки кілька. На решту держава щороку витрачає понад 5 млрд гривень на рік, аби лише підтримувати їхнє існування і виплачувати борги шахтарям. Якщо поступово не закривати такі шахти, то, за оцінками аналітиків, в наступне десятиліття доведеться витратити ще 710 мільйонів євро на підтримку галузі. Тож перехід на зелену енергетику, хоч і вимагає значних інвестицій на початку, - все одно економічно вигідніший шлях, кажуть експерти. Подробиці у сюжеті DW:

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Miners wait at an elevator control room at the Zasyadko coal mine in Donetsk March 4, 2015. Dozens of miners were trapped underground and feared dead after a blast on Wednesday at the coal mine in the eastern Ukrainian rebel stronghold of Donetsk. Mine officials said the explosion was most likely caused by gas and not linked to fighting at the nearby frontline in the war between Moscow-backed rebels and Ukraine government forces. Officials declined to give firm figures for the number of miners missing or dead, but an official with the local rescue services said some 30 people are unaccounted for. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: POLITICS CONFLICT CIVIL UNREST ENERGY DISASTER)

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