Відмовитися від вугілля Україні дешевше, ніж утримувати шахти? (відео)

Повністю відмовитися від використання вугілля в енергетиці до 2035 року - таку обіцянку Україна дала на кліматичній конференції в Глазго. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі державні потужності поступово закриватимуться. За оцінками Міненерго, із трьох десятків державних шахт рентабельними є тільки кілька. На решту держава щороку витрачає понад 5 млрд гривень на рік, аби лише підтримувати їхнє існування і виплачувати борги шахтарям. Якщо поступово не закривати такі шахти, то, за оцінками аналітиків, в наступне десятиліття доведеться витратити ще 710 мільйонів євро на підтримку галузі. Тож перехід на зелену енергетику, хоч і вимагає значних інвестицій на початку, - все одно економічно вигідніший шлях, кажуть експерти. Подробиці у сюжеті DW: