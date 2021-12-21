 Антимонопольний комітет оштрафував компанії Порошенка на понад 280 мільйонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2021

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Новини

Антимонопольний комітет оштрафував компанії Порошенка на понад 280 мільйонів

Антимонопольний комітет України наклав понад 280-мільйонний штраф на компанії експрезидента Петра Порошенка, пов'язані з кондитерським виробником "Рошен". У Порошенка заявили, що оскаржуватимуть рішення.

Логотип на магазині Roshen (Рошен) у Києві

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у вівторок, 21 грудня оштрафував групу компаній, пов'язаних з експрезидентом та чинним депутатом Верховної Ради Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба АМКУ. Ідеться про компанії, пов'язані з кондитерським виробником "Рошен".

"Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів", - ідеться у повідомленні.

За даними АМКУ, компанії необґрунтовано підвищували ціни на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року, а також встановлювали протягом цих двох років різних умов до рівнозначних угод з покупцями без обґрунтованих причин.

Розслідування АМКУ встановило, що у 2018-2020 роках група компаній у складі "Дніпровського КПК", "Інтеркорна" та "Інтестарч Україна" була єдиним виробником патоки та крохмалю на території України та "найбільшим і найпотужнішим учасником ринку", йдеться в повідомленні. Натомість єдиними конкурентами компаній протягом зазначених двох років були "імпортери з порівняно невеликими частками", кажуть в комітеті. Згідно з висновком АМКУ, завдяки своєму положенню на ринку компанія "Рошен" могла отримувати істотні конкурентні переваги.

"Рошен" пов'язує штраф з підозрою Петру Порошенку

У компаніях з групи "Рошен" назвали штраф безпідставним і пов'язали його з підозрою в держзраді, висунутою їхньому кінцевому бенефіціару, експрезиденту Петра Порошенка. "Невипадково це рішення регулятора цілком збігається у часі із новою політично мотивованою атакою правоохоронної системи на п'ятого президента України", - зазначають в “Інтерстарч Україна”.

У компаніях групи Рошен пов'язують штраф зі справою, в якій фігурує Петро Порошенко

У компаніях групи "Рошен" пов'язують штраф зі справою, в якій фігурує Петро Порошенко

У компанії закидають АМКУ, що той "неправильно визначив ринок, чим штучно звузив його межі та викривив положення товариств на ньому". Крім того, як вважають в компанії, АМКУ "не дослідив взаємозамінність патоки крохмальної кукурудзяної із іншими видами патоки", виробленої з іншої сировини, наприклад, пшениці.

Також у компанії зазначають, що "Дніпровський КПК" та "Інтеркорн" є переробниками сировини, які "не здійснюють реалізацію патоки та жодним чином не впливають на формування цін".

Водночас в компанії закидають АМКУ навмисне позбавлення їх процесуальних прав, зокрема, "можливості представити регулятору свою позицію у справі". В "Інтерстарч Україна" обіцяють оскаржити накладання штрафу.

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